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Şarkıcı Murat Boz, 'Altın Kelebek Ödülleri'ne sosyal medyadan tepki gösterdi

Son zamanlarda oyuncu kimliği ile ön plana çıkan Murat Boz, Altın Kelebek Ödül Töreni'nde başrolünü oynadığı "Zeytin Ağacı" dizisi yerine "Dünyayla Benim Aramda" dizisine "En İyi İnternet Dizisi Ödülü"nün verilmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 12:08
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Son dönemde oyunculuk kariyerine başlayan Murat Boz başrolde oynadığı ''Zeytin Ağacı' dizisine ödül verilmeyince tepki gösterdi

Şarkıcı Murat Boz, 'Altın Kelebek Ödülleri'ne sosyal medyadan tepki gösterdi
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Sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerine verilen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nin 48'incisi düzenlendi.  "En İyi İnternet Dizisi" dalında ödüle layık görülen yapım "Dünyayla Benim Aramda" oldu.

ÖDÜLE TEPKİ GÖSTERDİ

Murat Boz başrolünü oynadığı "Zeytin Ağacı" dizisi yerine "Dünyayla Benim Aramda" dizisine "En İyi İnternet Dizisi Ödülü"nün verilmesine imalı bir paylaşımla tepki gösterdi.

"DİZİMİZE EN ANLAMLI ÖDÜLÜ İZLEYİCİLER VERDİ"

Murat Boz dizinin kapak fotoğrafını koyarak İngilizce yaptığı paylaşımda "Dizimize en anlamlı ödülü dünyanın her yerinden bizi milyonlarca saat izleyen seyircilerimiz verdi. Bu yüzden bizimle olduğunuz ve bizi desteklediğiniz için tekrar teşekkür ederiz, size minnettarız" mesajını yayınladı.

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