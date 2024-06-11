Son Gladyatör ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son Gladyatör ortaya çıktı

Russel Crowe’un unutulmaz filmi Gladyatör, 2. kez beyazperdeye geliyor. Başrol ise sürpriz bir isim.

Beyazperdenin en çok izlenen yapımlarından biri olarak tarihe geçen 2000 yapımı Gladyatör filmi, devam niteliğindeki 2. filmle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

ekran-goruntusu-2024-06-11-134451.png

Russell Crowe'un hayat verdiği Maximus karakteri unutulmazlar arasına girmişti.

ekran-goruntusu-2024-06-11-134220.png

Çekimleri Fas’ta başlayıp İngiltere Sussex'te devam eden filmde yeni kahraman Lucius Verus rolünü Paul Mescal üstleniyor.

ekran-goruntusu-2024-06-11-134541.png

28 yaşındaki İrlandalı oyuncu ilk kez kostümüyle kameralara yakalandı.

ekran-goruntusu-2024-06-11-134322.png

Ridley Scott'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde başrolleri Paul Mescal ve Denzel Washington'ın paylaşırken yeni filmin 13 Kasım 2024'te sinemalarda olacağı konuşuluyor.

ekran-goruntusu-2024-06-11-134406.png

Film, Maximus'un eski aşkı Lucilla'nın oğlu Lucius'un hikayesini konu alacak.

ekran-goruntusu-2024-06-11-134432.png

ekran-goruntusu-2024-06-11-140544-001.png

Son Haberler
Yılmaz Özdil Yunan Adalarından çok gizli iki fotoğraf paylaştı. Yunan Adası'ndan Türkiye'ye yapılanları açıkladı Gündem
Yılmaz Özdil Yunan Adalarından çok gizli iki fotoğraf paylaştı. Yunan Adası'ndan Türkiye'ye yapılanları açıkladı
Kemer’deki orman yangını kontrol altına alındı Gündem
Kemer’deki orman yangını kontrol altına alındı
Muğla'da uyuşturucu operasyonu Yerel Haberler
Muğla'da uyuşturucu operasyonu
Kahramanmaraş’ta korkutan yangın Yerel Haberler
Kahramanmaraş’ta korkutan yangın
Paris Olimpiyatları öncesi eski defterleri açtı. Türkiye'nin yaşadığı zorlukları anlattı Spor
Paris Olimpiyatları öncesi eski defterleri açtı. Türkiye'nin yaşadığı zorlukları anlattı
Bir Kurban Bayramı klasiği: Danalar firarda Yerel Haberler
Bir Kurban Bayramı klasiği: Danalar firarda
Bolu’da zehirli boynuzlu engerek yılanı paniği Yerel Haberler
Bolu’da zehirli boynuzlu engerek yılanı paniği