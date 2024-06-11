Son Gladyatör ortaya çıktı

Beyazperdenin en çok izlenen yapımlarından biri olarak tarihe geçen 2000 yapımı Gladyatör filmi, devam niteliğindeki 2. filmle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Russell Crowe'un hayat verdiği Maximus karakteri unutulmazlar arasına girmişti.

Çekimleri Fas’ta başlayıp İngiltere Sussex'te devam eden filmde yeni kahraman Lucius Verus rolünü Paul Mescal üstleniyor.

28 yaşındaki İrlandalı oyuncu ilk kez kostümüyle kameralara yakalandı.

Ridley Scott'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde başrolleri Paul Mescal ve Denzel Washington'ın paylaşırken yeni filmin 13 Kasım 2024'te sinemalarda olacağı konuşuluyor.

Film, Maximus'un eski aşkı Lucilla'nın oğlu Lucius'un hikayesini konu alacak.