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Trabzonspor'a transfer yasağı kapıda. Son gün 31 Mart

Trabzonspor Denetleme Kurulu'nun bugün açıkladığı rapor Bordo Mavililerdeki büyük sıkıntıyı gözler önüne serdi.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 15:34
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Son gün 31 Mart. Trabzonspor'a transfer yasağı kapıda

Trabzonspor'a transfer yasağı kapıda. Son gün 31 Mart
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Tek aday olarak gireceği seçim sonrası Ertuğrul Doğan'ı çok zor görevler bekliyor olacak.
Zira Trabzonspor'un başı transfer yasağı ile dertte.
Kongreye giden Trabzonspor'da gündem çok yoğun. Bordo mavililerde denetleme kurulu bugün kulübün resmi net borcunu açıkladı.
çıklanan rakama göre Trabzonspor'un 2 milyar 835 milyon TL borcu var.

SON GÜN 31 MART

Kongreye giden Trabzonspor'u kongre sonrası zor günler bekliyor. Bordo mavili takım kongreden sonraki 4 gün içinde oyunculara ücretlerini ödeyip borçsuzluk kağıdı almak zorunda. 31 Mart tarihine kadar 16 Milyon Euro ödemesi bulunan bordo-mavililer bu ödemeyi yapıp lisans almak zorunda. Ödemenin aksaması halinde Trabzonspor hem TFF hem de FIFA tarafında yasaklarla karşılaşabilir.

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