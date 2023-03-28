Son günlerin en çok konuşulan ismi: Tayyibe Merve Çakar kimdir? İlk kez Yeniçağ’a konuştu. Ümit Karadağ yazdı

14 Mayıs’taki seçimlere 47 gün kaldı… Partilerdeki milletvekili adaylığı listeleri için kıyasıya bir yarış var.

Farklı farklı siyasi partilerden binlerce aday arasında son günlerde en çok konuşulan isim Zafer Partisi’nden genç bir kadın olarak öne çıkan Tayyibe Merve Çakar.

Merve Hanım’ın “Tayyibe” olan ilk ismi elbette çok ilgi çekti. Özellikle gençlerin internette çok konuştuğunu gördüm.

Hem kendi hem de 14 Mayıs’ta sandığa gidecek vatandaşların merakını gidermek için Tayyibe Merve Hanım’a ulaştım.

Sağ olsun kırmadı, sorularıma içtenlikle cevap verdi.

“Tayyibe” İsminin hikâyesini, Zafer Partisi’ndeki mücadelesini, Ümit Özdağ ile nasıl tanıştığını ve seçildiği takdirde Meclis’te neler yapacağını anlattı.

İşte Tayyibe Merve Çakar ile yaptığımız o röportaj:

Milletvekili adaylığınızı açıklamanız ardından son günlerin en çok konuşulan ismi oldunuz. Tayyibe Merve Çakar kimdir? Nerelidir? Eğitim hayatı nasıl geçmiştir?

Öncelikle bu süreçte şahsıma destek olan herkese şükranlarımı sunuyorum. İsmim Tayyibe Merve Çakar. Hiçbir zaman ismimle ön plana çıkmak istemedim. Düşüncelerimle, milliyetçiliğimle, Türkçülüğümle ön planda olmak istemiştim.

Ben Bulgar Türküyüm. Babamın dedesi Bulgaristan’dan Altınova ilçemizin, Geyikdere Köyü’ne göçmüşler. 1994 Yalova doğumluyum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Yalova’da tamamladım. Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi bölümü mezunuyum. Mezuniyetimden sonra özel sektörde çeşitli firmalarda çalıştım, 2 yıldır ortaklı bir şekilde Kafe&Restoran sektöründe kendi işimizi yapıyoruz.

Zafer Partisi ya da Prof. Dr. Ümit Özdağ ile ne zaman tanıştınız?

Siyaseti pek yakinen takip etmezdim ve ilgimi çekmezdi. Çocukluğumuzdan beri hep aynı isimleri televizyonlarda görür dururduk. Her şey hep aynıydı. Kavga yalan seçim. Erdoğan, Bahçeli, Kılıçdaroğlu… Çok sıradandı siyaset benim için. Ta ki Zafer Partisi ve Ümit Özdağ’ın Atatürk aşkını görene kadar. Ümit Bey’in her genç kadının rahatsız olduğu, göçmen sorununa kararlılıkla değindiğine, gündeme getirdiğine şahit olana kadar. İşte burada başladı benim Zafer Partisi maceram, iyi ki de başladı. Ülkemizde rahatsızlık duyduğum konuları dost meclisinde yakınmak, söylenmek yerine, rahatsızlığımı yüksek sesle herkese duyurma ve bu rahatsızlığı ortadan kaldırma fırsatım var artık benim. Mayıs 2022’de katıldım Zafer Partisine, sırasıyla merkez ilçe sekreteri, merkez ilçe başkanı, üst kurul delegesi oldum. Şimdi de Gazi Meclisimizde temsilci olmak adına bir yola çıktım.

Kendinizi Türk milliyetçisi olarak mı tanımlıyorsunuz?

Türkçü, Atatürkçü ve Türk Milliyetçisiyim.

Hemşehriniz Muharrem İnce’nin Memleket Partisi ile ittifak yapmıştınız ama pek uzun sürmedi. Şimdi onlar Muharrem İnce’yi aday çıkardı siz de Sinan Oğan’ı. Muharrem İnce hakkında ne düşünüyorsunuz? Birlikte hareket etseydiniz daha mı iyi olurdu yoksa şu anki durumdan memnun musunuz?

Muharrem Bey ile ittifak içinde bulunmadık. Bu konu üzerinde çalışmalar vardı fakat sonuca bağlanmadı. Detaylar kamuoyuna yansıdı zaten tekrar anmama gerek yok diye düşünüyorum. Kendisi siyaseten tanınmış birisi yolu açık olsun.

Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Dr. Sinan Oğan Bey. Ata İttifakı çatısı altında, adaylığını Zafer Partisi Genel Merkezi önünde 11 Mart tarihinde açıkladı. Ben de oradaydım ve gördüm ki o tarihe kadar çok boş zamanlar kaybetmişiz biz.

Sinan Bey eğitimli, kültürlü, idealist, hitap yeteneği çok üstün bir vatansever. Herkesin onu tanımasını, dinlemesini, anlamasını o kadar çok istiyorum ki. O gerçekten mevcut adaylar arasında her yönüyle 10 gömlek ileride. Cumhurbaşkanlığı makamı Sinan Bey’e çok yakışacak.

Peki Yalovalıların size ilgisi nasıl, Zafer Partisi Yalova’da iddialı mı?

Dün parti binamıza toplantıya giderken insanların bana baktığını, beni tanıdıklarını hissettim ve umut dolu bakıyorlardı. Ben, ailem ve partili dava arkadaşlarım dün yurdumuzun birçok yerinden destek telefonları aldık, çok gurur verici sözler işittik. Dedim ki ben gerçekten doğru yoldayım. Bu yolu layıkıyla yürüyeceğim. Yalova’da yalnızca bir yıldır var olan bir partiyiz ve kısa sürede büyük kitlelere ulaştık. Çok güzel çalışmalar gerçekleştirip partimizi kentin neredeyse tamamına tanıtma fırsatı bulduk. Herkes bize çok iyi yaklaşıyor, isimlerini vermek istemiyorum fakat HDP harici bütün diğer siyasi parti destekçileri, üyeleri ve yöneticilerinden oyumuz size sözleri aldık bu bir sene içerisinde. Bizim dışımızdaki siyasi partilerin mensupları; genel başkanlarından, aldıkları kararlardan ve içerisinde bulundukları ittifaklardan memnun değiller.

Bizim partimizi sevmeyen, güvenmeyen yok, sadece yeni bir oluşum olduğumuz için halk nezdinde bir takım ümitsizlikler var, ama bununda üstesinden geleceğiz, herkese Zafer Partisi’nin iktidara gelebileceğini göstereceğiz. Yalova meclise 3 temsilci gönderen bir nüfusa sahip, bu 3 kişi içerisinden en az 1 tanesi 1 senedir var olan Zafer Partisi’nden olacak bunu da size söylemek isterim.

Partinizin en önemli gündem maddesi ya da çıkış yaptığı konu sığınmacılar meselesi. Yalova’da da sığınmacı problemi var mı?

Yalova’da Yalovalılar sorunu var. Kentimizde Yalovalı kalmadı üzülerek söylüyorum ki burası küçük Irak, küçük Suriye oldu çıktı. Atatürk’ün benim kentim dediği Yalova’yı gelip görmenizi isterim. Gerçekten kaygılandırıcı bir durum…

Genç bir kadın olarak Meclis’e girdiğiniz takdirde hayalleriniz nelerdir? Özellikle yapmak istediğiniz, üzerinde durduğunuz çalışmalar var mı?

Partimizin politikaları mevcut… Taksicilerden, otobüsçülerden ve kamyonculardan yakıt alımında ÖTV’yi kaldırmak gibi… Bunu daha önce duymamıştınız değil mi? Çok güzel vaatlerimiz var şimdi anlatayım desem hepsini iftara yetişemeyiz fakat herkesin araştırıp okumasını tavsiye ederim. Bizim tek politikamız sığınmacılar değil. Bireysel olarak tabi benimde bazı çalışmalarım olacak milletimiz bizi meclise layık görürse eğer; hem cinslerim kendilerini daha da güvende hissedecekler, memuriyette liyakat esas alınacak, işsizlik ve enflasyon düşecek üretim ve mutluluk artacak. Çalışmalarımızın ipuçları bunlar olsun, detaylarını da Meclis’ten duyururuz inşallah.

Biraz da özel hayatınıza dair merak ettiklerimizi soralım. İsminizin bir hikayesi var mı? Kim ya da kimlerin etkisi oldu bu isimde?

Hiçbir sosyal medya hesabımda “Tayyibe” ismi yazılı değildi bu ana kadar. Hatta Cumhurbaşkanı adayımız Dr. Sinan Oğan Bey için imza verdiğim kâğıdı sosyal medya hesaplarımdan paylaşırken “Tayyibe’yi” silip paylaşmıştım. “Tayyibe” benim rahmetli babaannemin bana mirası. Bugüne kadar bu ismi hiç kullanmadım fakat bugünden sonra babaannemin adını başarılarımla yaşatacağım. Bu ismi gururla taşıyacağım. Suçsuz bir kadın siyasetçiyi çok incittiler Ümit Bey. Fakat artık daha güçlü ve azimliyim. Bulgar Türklerinde yaygın kullanılan bir isim. TDK’ya göre çok temiz, güzel kokulu anlamına gelmektedir.

Gerçi isminizle ilgili genelde olumlu manada bir ilgi gördük, olumsuz dönüşler de oldu mu?

Çok güzel destekler aldığım gibi hem ismimden, hem de kadınlığımdan çok ağır sözler de işittim bu iki gün içerisinde. Ben yalnızca her Türk vatandaşının hakkı olan parlamentoda temsilci olma hakkımı kullanmak istedim, kimseyi kırmadım dökmedim. Hak etmediğim şeyler duydum Ümit Bey. Fakat olumlu yorumların gururu daha önemli benim için. Kişi zihni gibi bilir eri.

MHP’de başta Bahçeli olmak üzere partideki yöneticilerin önemli bir kısmı Beşiktaşlıydı. Zafer Partisi’nde de sanki Ümit Özdağ ve parti yöneticilerin önemli bir kısmı Fenerbahçeli. Sizin var mı ilginiz ya da desteklediğiniz bir takım?

Futbolla pek bir ilgim olmamıştı bu zamana kadar. Fakat Bahçeli’nin Beşiktaş’tan ayrılması ve Çarşı grubunun deprem bölgesindeki çocuklara ulaştırılması için sahaya oyuncak atması ile Beşiktaş’a karşı sempatim oluştu ve destekleme kararı aldım. Depremden 48 saat sonra partili arkadaşlarımla birlikte ben de Hatay/ Antakya bölgesine gönüllü olarak yardım çalışmalarına katılmak için gittim. Ve çok büyük ihmaller, eksiklikler gözlemledim. Çarşı grubu da bunları gün yüzüne çıkarmak için duyarlı bir davranışta bulundu, depremzedelerin sesi ve bir nebze tesellisi oldu. Buradan tekrardan tüm depremzedelere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, Mevla’m bir daha yaşatmasın. Acıları, acımız.

En sevdiğiniz yemek: Ben biraz masrafsızım en sevdiğim yemek Patates Kızartması. Hoş oda artık pahalı ama iktidara geldiğimizde ucuzlayacak, tarıma teşvik üzerine çok güzel projelerimiz var.

En son okuduğunuz kitap: Türk Kağanlığı - Prof. Dr. Ahmet Taşağıl



En son izlediğiniz film: Son zamanlarda siyasi faaliyetlerden dolayı pek film izleme fırsatı bulamıyorum.



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