İhmal mi Sabotaj mı? Denizli Pamukkale’de boş kalan 712 sandığa CHP’nin bulduğu formül

Tarihi seçime 2 hafta kala Denizli’nin Pamukkale ilçesinden gelen bir haber pek de hoş karşılanmadı.

Muhalefet cephesini sandık güvenliği meselesinde oldukça tedirgin etti.

CHP Pamukkale İlçe Başkanı Arda Arpacı ve yönetimi, 14 Mayıs seçimleri için görev alacak sandık kurulu listesini Yüksek Seçim Kurulu’na son gün(23 Nisan) saat 17.05’te teslim etti.

Oysa en geç saat 17.00’ye kadar teslim edilmesi gerekiyordu.

Bu teslim işinden 3 gün sonra AKP Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Gökbel, İlçe Seçim Kurulu önünde basın açıklaması yaptı.

“Elbette ki seçim ciddiyet işidir” diyen Gökbel, “Ciddiyetle ve hassasiyetle takip edilmesi gereken bir meseledir. Dolayısıyla sandığına sahip çıkma çağrısı yapanlar maalesef bir kez daha görüyoruz ki orada da sınıfta kaldılar” ifadelerini kullandı.

AKP’li Gökbel’in ayağına asla tepemeyeceği bir fırsat gelmişti.

Her seçim öncesi sandık güvenliğini gündeme getirenlerin, son gün hatta son saate işlerini bırakması özellikle iktidarı hedefleyen bir parti için son derece ciddiyetsiz bir işti.

Bu trajikomik durum sonrası CHP Pamukkale İlçe Başkanı Arda Arpacı istifa etti.

Türkiye tarihi bir seçime giderken anamuhalefet partisi CHP’nin 712 sandıkta resmi olarak görevlisi olmayacaktı.

CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum’a “burada bir ihmal mi söz konusu yoksa başka bir sebep mi var” diye sordum.

Horzum, “Sayın ilçe başkanımıza göre zamanında oradaymış. Yüksek Seçim Kurulu’ndaki arkadaşlara göre değilmiş. Bu olaydan sonra genel merkezin talebi, kendisinin de rıza göstermesiyle istifa etti” dedi.

Başkan Horzum’a “B Planınız nedir, ne yapmaya düşünüyorsunuz, nasıl telafi edeceksiniz bu durumu” diye sordum.

Şöyle anlattı:

“TÜRKİYE’DE EN GÜVENİLİR SANDIKLAR PAMUKKALE’DE OLACAK”

“Sandık görevlilerimiz hazır. Giderler sabahın erken saatlerinde. Her sandığa da 3’er tane müşahit koyacağız. Bir problem olmaz, telafi ederiz. Bizim diğer partilerden bir destek talebimiz olmadı ama destek verecekler.

Sandıklar hepimizin. Hepimiz sahip çıkacağız. Şunu da söyleyeyim belki de Türkiye’de en güvenli sandıklar Pamukkale’de olacak.

Bütün partiler sandık başında olacak. Hatta vatandaşlar da bu durumdan sorumluluk çıkardılar.

Millet İttifakı’nın diğer bileşenleri de gerekli hassasiyeti gösteriyorlar. Sandık güvenliği konusunda bir dezavantaj gibi ortaya çıkan mesele aslında avantaja dönüştü.

14 Mayıs sabahı 06.30’da bina sorumlularımız, kat sorumlularımız hepsi orada olacak. Bu konuda bir endişe duymuyoruz.”

Konuyla ilgili istifa eden CHP Pamukkale İlçe Başkanı Arda Arpacı’yı da aradım, düşüncelerini merak ettim.

Neden teslim işi son gün hatta son saate bırakılmıştı, kimin hatası ya da ihmali vardı, istifa etmesini parti mi istedi yoksa kendisi mi?

Gelin bir de Arda Arpacı’yı dinleyelim:

“KAYITLARA DÜŞÜLEN SAATTEN ÖNCE ORADAYDIM”

Ben 17:00’den önce oradaydım. Kendilerine belgeleri verdim kontrol ettiler. Hatta bizim kendi sistemimizle ilgili de sıkıntılar var, hiç bahsetmeyeyim onları size. Neyse şehir merkezi uzak bir yer olmasına rağmen gittik, gayet güzel sohbet ettik. Her şey yolundaydı. Anormal bir durum yoktu. Teslim alındı belgesine 17:05 yazıp, sisteme o şekilde taratmış arkadaş. 17:05 diye de taratınca arkadaş sıkıntı oradan kaynaklandı. Muhabbet ediyoruz, konuşuyoruz, bir taraftan belgeler taratılıp sisteme işletiliyor. Bilgisayar hata veriyor, tekrar işletiliyor. Hadi bakalım hayırlı olsun Başkan denildi.

“AKP’YE EL ALTINDAN VERİLMİŞ”

Son ana kadar titiz çalışarak, son gün teslim ettik. Sisteme de giriş yapıldı. Burada önemli olan verilerin sisteme girişiydi. Belgeler teslim alındı. Sıkıntı yoktu. O gün sıkıntı olmadı, bir gün sonra da sıkıntı olmadı. Oradaki 17:05 ibaresinden dolayı açık açık söylemem gerekirse hakime hanıma da sorduk bir sıkıntı var mı diye… YSK’nın kanun maddesinde böyle bir ibare yok, genelgede var ama problem yok denildi. Bu konuda AKP’nin de bir itirazı oldu. Zaten el altından verilmiş. Her şey olağan akışında ilerliyordu.

“PARTİ TARAFINDA DA SIKINTILAR OLDU”

Parti tarafında da sıkıntılar vardı. Bazı şeyleri söylemek istemiyorum da… Elimizden geleni yaptık yine de süreci takip ettik.

“712 SANDIKTA CHP YOK DEMEK YANLIŞ”

710 ile 2 de seyyar sandık var toplam 712 sandık. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Müşahitlerimizi, kat ve bina sorumlularımızı hazırlıyoruz zaten. Mesela Vatan Partisi, 5. Partisinin çok az sayıda sandık görevlisi yazdığı ortaya çıktı. Bunun eksiğini diğer partilerden doldurdu. Biz arkadaşlarımızı başka partiler altında görevlendirdik. YSK’nın kararıyla ilgili henüz bir tebliği de gelmedi. Süreç henüz bitmedi. 712 sandıkta CHP olmayacak demek yanlış. Bugün ya da yarın Seçim Kurulu arkadaşlarımızı çağıracak toplantıya.

“GENEL MERKEZ BANA DEVAM ET DEDİ”

İstifa meselesine gelince… Genel Merkez’e ve İl Başkanlığı’na sorumluluğu alıyorum, istifa edebilirim dedim. Kamuoyu önünde partimizi rahatlatmak adına… Biz parti terbiyesi almış insanlarız. Bazı yaşanan şeyler var her şey her yerde konuşulmaz. Genel Merkez bana devam et dedi. Ben partimiz kamuoyunda zarar görmesin dedim.

“HATA KİMDE PARTİDE Mİ YSK’DA MI?”

Ben bu konuda bir şey demiyorum. Şundadır, bundadır hata. Biz bu konuyu çok tartıştık.