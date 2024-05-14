Son haline inanamayacaksınız. Bir zamanların en iyi mankeniydi

2000’li yıllarda podyumların tozunu attıran Güzide Duran’ı görenler ‘Maşallah’ demekten kendini alamıyor.

Bir döneme damgasını vuran 43 yaşındaki model uzun süredir podyumlardan uzak duruyor.

2008 yılında ünlü mimar Adnan Aksoy ile evlenen manken Güzide Duran moda dünyasına veda etme kararı almıştı.

Bir çok ünlü firmanın teklifini reddeden Duran, eşiyle birlikte Amerika’ya yerleşmişti.

2009 yılında ise kızları Selin’i kucağına alan güzel manken anneliğin keyfini yaşamaya başlamıştı.

Bir süre Amerika’da yaşayan ardından İtalya’ya yerleşme kararı alan Güzide Duran’ın ailesiyle birlikte Türkiye’ye döndüğü iddia edilmişti.

Instagram’daki paylaşımlarıyla yıldızını bir kez daha parlatan Güzide Duran, adeta zaman meydan okuyor.

43 yaşında olmasına rağmen formunu ve güzelliğini hiç kaybetmemesiyle dikkat çeken eski manken sık sık eşi Adnan Aksoy’la aşk dolu pozlar paylaşıyor.