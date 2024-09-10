Son kriz bir bakanı daha yiyebilir! Ankara'da sıcak saatler

Gazeteci Tolga Şardan T24'teki son yazısında, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçlarla yemin etmesi ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atmasının yankılarını kaleme aldı.

ATAMALAR VE TERFİLER

Bu olayın ardından, Kara Harp Okulu Komutanı'nın değişmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfiler, atamalar da dikkat çekti.

Eski Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Gültekin Yaralı, korgeneralliğe terfi ederek Diyarbakır 7. Kolordu Komutanı oldu.

Yerine, albaylıktan tuğgeneralliğe terfi eden Levent Selahattin Güldağı atandı.

Şardan, “Yaralı'dan sonra göreve gelen Güldağı'nın mevcut alt kadroyla çalışıp çalışmayacağı ya da alt kadronun yeni komutana yönelik bir yaklaşımının olup olmadığının da başlatılan incelemede konu başlığı olması kaçınılmaz” ifadelerini kullandı.

Uzun süredir gündemi meşgul eden teğmenlerin kılıçlı yeminine de değinen Şardan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay eski Başkanı Hulusi Akar'ın sessizliğine de dikkat çekti.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI AFFINI İSTEYEBİLİR

Şardan, Ankara’da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in randevularını iptal ettiği ve görevden affını isteyeceği iddialarının dolaştığını yazdı.

Ayrıca Şardan bu olayların, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki atama ve terfi süreçleriyle bağlantılı olarak değerlendirilmesi gerektiği belirterek, “Zira, asker ve polis gibi üniformalı ve silahlı kamu kurumlarında geçmişte benzer olaylar yaşandığını biliyoruz, bu coğrafyada. Umuyorum ki; takvim, tesadüften ibarettir” diye yazdı.

1 YIL DOLMADAN İKİ BAKAN AFFINI İSTEMİŞTİ

Geçtiğimiz Temmuz ayında Kabine’den iki bakan affını istemişti. Mehmet Özhaseki’nin yerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yerine göreve Kemal Memişoğlu getirilmişti.

TEĞMENLERİN MEZUNİYET TÖRENİNDE NE OLMUŞTU?

Kara Harp Okulu'nun 2024 yılı mezuniyet töreninde, genç teğmenler kılıçlarını çekerek yemin etmiş "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atmışlardı.

Teğmenlerin geleneksel yemin töreni, bu yıl tartışma yarattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kılıçlarla yemin eden teğmenlerin ordudan atılacağını açıklamıştı.