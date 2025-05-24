Son maçında gözyaşlarına boğulmuştu: Veda açıklaması geldi

Eczacıbaşı Kulübü, altyapısında yetişen Hande Baladın ile yollarını ayırdığını bildirdi. Eczacıbaşı'ndan yapılan paylaşımda Hande Baladın için duygusal bir veda klibi hazırlandı.

Milli voleybolcu için "Henüz bir çocukken ailemize katılan, yıllar boyunca tutkusuyla büyüyüp kulübümüze emek veren Hande’ye, birlikte geçirdiğimiz yıllar, paylaştığımız anlar ve kulübümüze kattığı değer için yürekten teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Eczacıbaşı Dynavit - Galatasaray Daikin maçı sonrası duygusal anlar yaşanmıştı. Eczacıbaşı Dynavit'in yıldızı Hande Baladın, takım arkadaşlarıyla birlikte sezonun son maçında gözyaşlarını tutamamıştı.

FENERBAHÇE'YE İMZA ATMASI BEKLENİYOR

Uzun yıllardır formasını giydiği Eczacıbaşı'ndan ayrılan Hande Baladın'ın gelecek sezon Fenerbahçe'de mücadele etmesi bekleniyor.