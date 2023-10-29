Son mermisi oğluna isabet etti

Bursa'da Cumhuriyet Bayramı nedeniyle meydanda kutlama yapan bir kişi, tabancasında kalan son mermiyi düşürmek için yere doğru tetiği basınca, patlayan silahtan çıkan mermi yerden sekerek oğlunu yaraladı.

KAYNAK: İHA
Son mermisi oğluna isabet etti

Olay, Orhangazi'ye bağlı Yeniköy Mahallesi meydanında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları esnasında Yaşar B. (57) tabanca ile havaya ateş etti. Yaşar B., tabancada kalan son mermiyi düşürmek için yere doğru tetik düşürünce silah patladı.

aw064577-01.jpgTabancadan çıkan mermi yerden sekerek o esnada orada bankta oturan ve Yaşar B.’nin oğlu olduğu öğrenilen Furkan B.’nin (21) boynuna isabet etti. Yaralanan Furkan B. çevredeki vatandaşlar tarafından özel araçla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşar B. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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