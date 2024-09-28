Son nefesini apartmanda verdi

Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi 12. Akın Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmana doğalgaz sayaçlarını okumak ve fatura kesmek için giren operatör, 2. kata çıktığı esnada kanlar içinde yerde yatan bir kişiyi gördü.

Görevlinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Apartmana giren sağlık ekipleri, 2 çocuk babası tekstil işçisi Ayhan Ata'nın (54) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İki gündür kendisinden haber alınamadığı öğrenilen adamın, merdivenden düşmüş olabileceği değerlendiriliyor.