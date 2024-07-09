Son nefesini banyoda verdi

Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Somunoğlu Caddesi'nde bir binanın giriş katında ikamet eden 80 yaşındaki Vahdettin Demir'den haber alamayan komşuları durumu 112 nolu telefona ihbar etti.

Olay yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye çalışanları tarafından kapısı açılan apartman dairesinde yaşlı adam banyoda ve yerde hareketsiz halde bulundu.

Sağlık personelince Vahdettin Demir'in yapılan muayenesinde öldüğü tespit edildi. Bu arada apartmandaki gaz kokusu şüphesi üzerine, gelen teknik personel tarafından binanın doğal gazı kesildi.

Vahdettin Demir'in cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.