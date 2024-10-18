Son nefesini halde verdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Son nefesini halde verdi

Antalya'da sebze almak için geldiği Toptancı Hal'inde bir kişi fenalaşarak hayatını kaybetti. Yaşlı adamın fenalaştığı o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Korkunç olay, saat 12.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde bulunan Toptancı Hal'indeki 68 no'lu komisyon önünde meydana geldi. Hal içerisinde bulunan komisyoncuya sebze almak üzere gelen Mehmet Çolakoğlu (73), komisyoncu önünde bulunan kasalardan elindeki poşete sebzeleri doldurduğu sırada fenalaştı.

Bir anda yere yığılan Çolakoğlu'nun yardımına çevrede bulunan vatandaşlar koştu. Komisyon çalışanlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine sağlık ekibi sevk edilirken yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

hal.jpg

Öte yandan, Çolakoğlu'nun fenalaşarak hayatını kaybettiği o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaşlı adamın kasalarda bulunan sebzeleri poşeti doldurmasının ardından, bir kişinin kendisine yardım ederek poşeti kenara bıraktığı ve hemen ardından fenalaşarak yere düştüğü görüldü.

hhh.jpg

Yaşlı adamın yakın zamanda kalbindeki rahatsızlık nedeniyle anjiyo olduğu öğrenilirken, Çolakoğlu'nun ölüm haberini alarak olay yerine gelen eşi ve kızı uzun süre birbirine sarılarak gözyaşı döktü.
Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yaşlı adamın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Son Haberler
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Nuri Pakdil için anma mesajı
Kurtulmuş'tan Nuri Pakdil için anma mesajı
Yazarımız Doç. Dr. Ferruh Demirmen hayatını kaybetti
Yazarımız Doç. Dr. Ferruh Demirmen hayatını kaybetti
Biden Scholz ile görüştü
Biden Scholz ile görüştü
Guardiola sezon sonu ayrılacak mı? En net sinyali verdi
Guardiola sezon sonu ayrılacak mı? En net sinyali verdi
Karabük'te üzerlerinde uyuşturucu çıkan 3 kişi gözaltına alındı
Karabük'te üzerlerinde uyuşturucu çıkan 3 kişi gözaltına alındı