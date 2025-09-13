Son nefesini kayalık alanda verdi

Kaynak: İHA

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde yürüyüş yapan bir grup kayalık alanda bir ceset gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler cesedi kayalık alandan uzun uğraşlar sonucu çıkardı. Cesedin 70 yaşındaki Avustralyalı Irene Claire Dunn’a ait olduğu belirlendi.

Muğla’nın Seydikemer ilçesindeki tarihi Likya Yolu Boğaziçi Mahallesi Yediburunlar mevkiinde yürüyüş yapan bir grup, kayalık alanda ceset olduğunu fark etti. Yürüyüşçülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

aw537147-02.jpg

Yapılan incelemede cesedin Avustralya uyruklu Irene Claire Dunn olduğu belirlendi. Ceset, UMKE ve JAK ekipleri tarafından bölgeye istasyon kurularak kayalık alandan çıkarıldı. 70 yaşındaki Avustralyalı Irene Claire Dunn’un ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

aw537147-01.jpg

aw537147-03.jpg

aw537147-04.jpg

