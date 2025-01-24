Son paylaşımı yürekleri dağladı! Geldi yine 24 Ocak

Düzenleme: Kaynak: DHA
Son paylaşımı yürekleri dağladı! Geldi yine 24 Ocak

Antalya’nın Kemer ilçesinde çıkan hortumda 6 yıl önce sırra kadem basan Kader Buse’nin annesi ve babasın acısı halen tazeliğini koruyor. Acar çifti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda. "Busem "Hep aynı döngü yıl dönümleri, kutlamalar bir yıl geçiyor" diyordun. Değişen bir şey yok. Bir yıl daha geçti.”

Kemer'de 24 Ocak 2019'da meydana gelen hortumda, annesinin kullandığı aracın Ağva Deresi'ne sürüklenmesi sonucu üniversite öğrencisi Kader Buse Acar kayboldu. 25 Ocak'ta jandarma, sahil güvenlik, emniyet ekiplerince yapılan aramalarda; Kader Buse Acar'a ait çanta ve içindeki şarj cihazı, küpe, tarak ve şal gibi malzemeler, aracın sürüklendiği derenin ıslahında, yan duvarları tutması için konulan kayaların arasında bulundu.

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Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları, Ağva Deresi'nden denize doğru sürdürüldü. 27 Ocak'ta derenin denize döküldüğü noktanın sağ tarafında yer alan Çamyuva Sahili'ndeki 4 yıldızlı otelin plajında, Kader Buse Acar'a ait ayakkabının sol tekine ulaşıldı. Ancak genç kıza ait başka bir ize rastlanmadı. 2 Mayıs 2019'da Kader Buse Acar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Son paylaşımı yürekleri dağladı! Geldi yine 24 Ocak

'GELDİ YİNE 24 OCAK'

Kızları Kader Buse'yi hortum felaketinde kaybeden Ahmet ve Ayla Acar çiftinin acısı, 6 yıl boyunca dinmedi. Acar çifti, sosyal medya hesaplarından zaman zaman yaptıkları paylaşımlarda kızlarını andı. Ayla Acar, kızının fotoğraflarıyla yaptığı son paylaşımda, "Busem "Hep aynı döngü yıl dönümleri, kutlamalar bir yıl geçiyor" diyordun. Değişen bir şey yok. Bir yıl daha geçti. Geldi yine 24 Ocak. Busem "Ben gelinceye kadar hazırla gidilecek yerleri" derdin. Gidilecek yerler çok. Seni bekliyor. Anneni bıraktığın yerde annen sensiz, yalnız" dedi.

Ayla Acar, kızının 19 Ocak'taki doğum gününde de üzerinde "İyi ki doğdun Busem. Kaybolalı 6 yıl bitti, 7 yıl oldu" notunun bulunduğu bir yaş pasta paylaşımı yapmıştı.

Son paylaşımı yürekleri dağladı! Geldi yine 24 Ocak

Son paylaşımı yürekleri dağladı! Geldi yine 24 Ocak

Son paylaşımı yürekleri dağladı! Geldi yine 24 Ocak

Son paylaşımı yürekleri dağladı! Geldi yine 24 Ocak

Son paylaşımı yürekleri dağladı! Geldi yine 24 Ocak

Son paylaşımı yürekleri dağladı! Geldi yine 24 Ocak

Son paylaşımı yürekleri dağladı! Geldi yine 24 Ocak

Son paylaşımı yürekleri dağladı! Geldi yine 24 Ocak

Son paylaşımı yürekleri dağladı! Geldi yine 24 Ocak

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