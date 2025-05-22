Son sürat başka bir motosiklete çarptı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Son sürat başka bir motosiklete çarptı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet bir başka motosiklete çarptı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Emre K. yönetimindeki motosiklet, kavşakta çıkış yapan Yiğit G.’nin kullandığı motosiklete çarptı.

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Çarpışmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen Emre K., kullandığı kask ve koruyucu giysiler sayesinde ciddi bir yara almadan kurtuldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Emre K., tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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Kazaya karışan diğer motosikletin sürücüsü Yiğit G.’nin ise ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Trafik ekipleri, Karayolları Trafik Kanunu’nun 36. maddesi gereğince Yiğit G.’ye 18 bin 706 TL idari para cezası uyguladı. Her iki motosiklet de çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.
Motosiklet kazası çevredeki güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde kırmızı ışıkta geçen motosikletin süratli bir şekilde diğer motosiklete çarpması yer aldı.

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