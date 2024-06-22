Son tatilciler dönüş yolunda

9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeni ile memleketlerine ya da tatil merkezlerine giden vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Gidiş yolculuğunda uzun araç kuyruklarının oluşturan tatilciler dönüşte ise daha rahat bir dönüş sağlıyor.

TEM Otoyolu’nun ve D-100 karayolunun Bolu geçişinde tatilciler dönüş yolculuğunda sorun yaşamadı. Güzergah üzerinde meydana gelen maddi hasarlı kazalar ve araç arızalanmaları nedeniyle bölgede zaman zaman aksamalar yaşasa da trafik akıyor.

Akıcı yoğunluğun aralıklarla sürdüğü Bolu geçişinde yarın akşam saatlerine kadar tatilcilerin dönüşünü tamamlaması bekleniyor.