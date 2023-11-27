Son yağışların İstanbul'daki barajlara ne kadar etki ettiği ortaya çıktı

İstanbul'da son yağışların ardından barajlardaki doluluk oranları belli oldu. İSKi, güncel verileri resmi internet sitesinden duyurdu.

KAYNAK: DHA
Son yağışların İstanbul'daki barajlara ne kadar etki ettiği ortaya çıktı

İstanbul'da kurak geçen yaz ve sonbaharın ardından, peş peşe gelen yağışlar barajlardaki doluluk seviyesini yükselişe geçirmişti.

Kent genelinde son günlerde etkili olan yağışlardan sonra İSKİ, barajların güncel doluluk verilerine internet sitesinde yer verdi.

YÜZDE 25.44'E YÜKSELDİ

İSKİ verilerine göre, bugün itibariyle barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 25.44 olarak ölçüldü. 14 gün önce barajlardaki doluluk oranı yüzde 17.08 olarak ölçülmüştü.

ALİBEYKÖY BARAJI OLUMLU ETKİLENDİ

İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan bir olan Alibeyköy Barajı, yağışlı havalardan olumlu etkilendi. Baraj doluluk oranı hızlı bir artışla son 14 gün içinde yüzde 17.66’dan yüzde 29.98’e yükseldi.

EN FAZLA ARTIŞ ELMALI'DA YAŞANDI

Sazlıdere Barajında ise doluluk oranı yüzde 2.92’den yüzde 9.37’ye yükseldi. Doluluk oranındaki en fazla artış Elmalı barajında yaşandı. İki hafta önce yüzde 20.32 olarak ölçülen doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 46.67 olarak kayıtlara geçti.

EN DOLU BARAJ ÖMERLİ

İstanbul'un doluluk oranı en yüksek barajı yüzde 47.37 ile Ömerli Barajı oldu. Kuraklık nedeniyle adeta kuruyan Papuçdere barajı yüzde 6.64’lük doluluk oranıyla en düşük doluluk oranına sahip baraj olarak kayıtlara geçti.

İstanbul Barajlarının güncel doluluk oranları:

Ömerli %47.37

Elmalı % 46.67

Istrancalar % 40.79

Darlık % 39.37

Alibeyköy % 29.98

Terkos %13.46

Büyükçekmece % 9.61

Sazlıdere % 9.37

Kazandere % 8.8

Papuçdere % 6.64

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