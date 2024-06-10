Son yılan bükücü yılanı kıskıvrak yakaladı

Ankara'nın Akyurt Belediyesinde, belediye personeli olarak görev yapan 47 yaşındaki Tuncay Sezer, yılanları yakalama konusunda büyük marifete sahip.
6 yaşından itibaren gösterdiği marifetleri nedeniyle bölge halkının efsanesi haline gelen Sezer, Ankara'da “Son Yılan Bükücü” ve “Yılanların Efendisi” adıyla biliniyor.
2 METRELİK YILANI KISKIVRAK YAKALADI
Sezer, ihbar üzerine gittiği mahallede bir yılanın peşine düşerek hayvanı saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı.
5 LİTRELİK ŞİŞEYE KOYDU
Yakaladığı yılanı 5 litrelik pet şişeye koyan Sezer, hayvanı ardından doğaya geri salarken, o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.