Son yılan bükücü yılanı kıskıvrak yakaladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Son yılan bükücü yılanı kıskıvrak yakaladı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde ‘son yılan bükücü' olarak tanınan Tuncay Sezer, sokak ortasında yakaladığı 2 metreye yakın yılanı 5 litrelik pet şişeye koyarak doğaya saldı.

Ankara'nın Akyurt Belediyesinde, belediye personeli olarak görev yapan 47 yaşındaki Tuncay Sezer, yılanları yakalama konusunda büyük marifete sahip.

6 yaşından itibaren gösterdiği marifetleri nedeniyle bölge halkının efsanesi haline gelen Sezer, Ankara'da “Son Yılan Bükücü” ve “Yılanların Efendisi” adıyla biliniyor.

2 METRELİK YILANI KISKIVRAK YAKALADI

Sezer, ihbar üzerine gittiği mahallede bir yılanın peşine düşerek hayvanı saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı.

5 LİTRELİK ŞİŞEYE KOYDU

Yakaladığı yılanı 5 litrelik pet şişeye koyan Sezer, hayvanı ardından doğaya geri salarken, o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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