Sonbaharda cildi korumanın yöntemleri neler? Uzmanlar ve bilim bakın ne diyor

Sonbahar mevsimi, doğanın renk değiştirmesiyle birlikte cilt sağlığı üzerinde de önemli etkiler oluşturur.

Hava sıcaklıklarının düşmesi, nem seviyelerinin azalması ve rüzgarlı günlerin artması, ciltte kuruma, pul pul dökülme ve hassasiyet gibi sorunlara yol açabilir.

Uzmanlar, sonbahar aylarında cilt bakımına özel önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

İşte sonbaharda cildi korumanın en etkili yöntemleri ve bilimsel araştırmaların ışığında uzman görüşleri...

Sonbaharda havadaki nem oranı düştüğünden, cildin nemini korumak için daha yoğun nemlendiriciler kullanmak önemli.

Dermatolog Dr. Merve Akbay şunları belirtti:

"Bu dönemde hyaluronik asit içeren nemlendiriciler tercih edilmelidir. Hyaluronik asit, cildin nem tutma kapasitesini artırarak kuruluğu önler"

2020 yılında yapılan bir araştırma, düzenli nemlendirme uygulamalarının cilt bariyerini güçlendirdiğini ve kuruluğun önlenmesine yardımcı olduğunu gösterdi.

Estetik cerrahlar, peeling uygulamalarının ciltteki lekeleri ve ince çizgileri azaltmak için etkili bir yöntem olduğunu vurguladı.

Journal of Drugs in Dermatology'de yayımlanan bir araştırma, hyaluronik asit bazlı kremlerin cilt nemlendirme ve elastikiyet değerlerinde iyileşme sağladığını ve kırışıklık derinliğini azalttığını gösterdi.

Yaz boyunca güneşin zararlı UV ışınlarına maruz kalan cilt, sonbaharda ölü hücrelerden arındırılmalı.

Güzellik uzmanı Suna Dumankaya, "Evde hazırlayabileceğiniz doğal peelingler ile cildinizi yenileyebilirsiniz. Örneğin, kahve, limon ve bal karışımı etkili bir peelingdir" önerisinde bulundu.

Peeling, cildin daha sağlıklı ve parlak görünmesini sağlar.

Sonbaharda dudaklar da kuruyabilir ve çatlayabilir.

The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology'de yayımlanan bir çalışmada, hyaluronik asit ve niasin içeren dudak bakım ürünlerinin dudaklardaki kuruluğu giderdiği ve dolgunluğu artırdığı belirtildi. Gece yatmadan önce dudak nemlendirici kullanmak, dudakların sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

Güneşin zararlı ışınları sonbaharda da etkisini sürdürür. Dermatologlar, SPF 30 ve üzeri güneş kremlerinin kullanılmaya devam edilmesini önerdi.

Dr. Akbay, "Güneş ışınları camlardan geçebilir, bu nedenle kapalı alanlarda bile güneş kremi kullanmak önemlidir" dedi.

Cildin sağlıklı kalması için yeterli su tüketimi ve dengeli beslenme şarttır. Antioksidan açısından zengin yiyecekler, cildin parlaklığını artırırken, omega-3 yağ asitleri cildin elastikiyetini ve nem seviyesini artırdığının altı çizildi. C vitamini, cildin yenilenmesine yardımcı olur ve dış etkenlere karşı koruduğu vurgulandı.

Sonbaharda cildinizi korumak için bu önerilere dikkat ederek, sağlıklı ve parlak bir cilde sahip olabilirsiniz.