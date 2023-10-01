Sonbaharın güzelliği Giresun yaylalarında dronla görüntülendi



Giresun’un Dereli ilçesine bağlı turizm alanlarından biri olan Kümbet Yaylası sonbaharın gelmesiyle birlikte çok sayıda doğa tutkunlarını ağırlıyor.

Kümbet Yaylası'ndaki yeşil, sarı ve kahverengi tonlarına bürünen sonbahar güzelliği dron ile görüntülendi. Yayladaki bitki örtüsü renk cümbüşüyle sonbahara ayrı bir güzellik katarken, doğa sever ve gezginlerine de görsel şölen sunuyor.

Öte yandan, yetkililer tarafından son dönemde doğa turizminde büyük ivme kazanan Giresun yaylalarının ziyaretçilerine her mevsim ayrı bir güzellik sunması bölge ekonomisine ve istihdama da büyük katkı sağladığı ifade edilerek, yaşanan gelişmelerden son derece memnun olan yöre halkı da bu güzellikleri korumaya ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmaya özen gösterilmesini istedi.