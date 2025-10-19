Bal kabağı, sonbahar aylarında tezgâhlarda yerini alan, turuncu rengiyle dikkat çeken bir sebzedir. Lif açısından zengin, vitamin ve mineral deposu olan bal kabağı, özellikle A vitamini içeriğiyle göz sağlığını destekler.

HASAT ZAMANI: BAL KABAĞI ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Bal kabağının hasadı genellikle Eylül ve Ekim aylarında başlar. Taze ve kaliteli bir bal kabağı seçmek için şu noktalara dikkat edilmelidir:

Kabuğu sert ve çiziksiz olmalı. Rengi canlı turuncu olmalı. Alt kısmında sarımsı bir leke bulunmalı, bu olgunlaştığını gösterir. Elinize aldığınızda ağır gelmeli, bu içinin dolu olduğunu gösterir. Sap kısmı kuruysa taze hasat edilmiştir

EVDE SAKLAMA YÖNTEMLERİ

Bal kabağını uzun süre saklamak istiyorsanız doğru koşulları sağlamalısınız: Bütün haldeyse serin, kuru ve karanlık bir ortamda 2-3 ay dayanabilir. Dilimlenmişse streç filme sararak buzdolabında 1 hafta saklanabilir. Pişirilmiş bal kabağı, hava geçirmez kapta buzdolabında 3-4 gün dayanır Uzun süreli saklama için püre haline getirip derin dondurucuda muhafaza edebilirsiniz

NE SIKLIKLA TÜKETİLMELİ?

Bal kabağı, haftada 2-3 kez tüketildiğinde vücuda fayda sağlar. Aşırı tüketim A vitamini fazlalığına yol açabilir. Dengeli ve çeşitli beslenme içinde yer alması önerilir.

FAYDALARI NELERDİR?

Bal kabağı, sağlık açısından birçok avantaj sunar: Gözleri ultraviyole ışınlardan korur. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Sindirimi kolaylaştırır. Cilt sağlığını destekler. Kalp sağlığına olumlu etkiler sağlar. Kanser riskini azaltan antioksidanlar içerir

ZARARLARI VAR MI?

Her besin gibi bal kabağının da aşırı tüketimi bazı sorunlara yol açabilir: Fazlalığına bağlı baş ağrısı ve mide bulantısı. Şeker oranı yüksek olduğu için diyabet hastalarının dikkatli tüketmesi gerekir. Aşırı tüketimde gaz ve şişkinlik yapabilir

BAL KABAĞIYLA YAPILAN 3 NEFİS TARİF

Bal Kabağı Çorbası

Soğan, sarımsak ve zencefille kavrulan bal kabağı, sebze suyu ile pişirilip blenderdan geçirilir. Üzerine krema ve muskat rendesiyle servis edilir.

Fırında Bal Kabağı Tatlısı

Dilimlenmiş bal kabakları şekerle ovulup fırında pişirilir. Üzerine ceviz ve tahin dökülerek servis edilir.

Bal Kabağı Mücveri

Rendelenmiş bal kabağı, yumurta, un, dereotu ve baharatlarla karıştırılır. Tavada kızartılarak sıcak servis edilir.