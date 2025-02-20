Sondakika!.. Acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 61'e yükseldi

Ankara'da son günlerde düzmece içkilerin yol açtığı ölümler artmaya devam ediyor. Son resmi verilere göre, yaşamını yitirenlerin sayısı 59’dan 61’e çıktı. Bununla birlikte, hastanelerde tedavi görenlerin sayısı da hızla yükseliyor; şu an itibariyle 36 kişi yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

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SAHTE İÇKİ ÜRETİMİNE KARŞI GÖSTERİLEN MÜCADELE

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı içki üretimi ve satışıyla mücadelede etkin bir soruşturma yürütüyor. Şu ana kadar yapılan operasyonlar kapsamında 30 kişi tutuklandı, 32 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yetkililer, bu operasyonların devam edeceğini ve yasa dışı içki üreticilerinin yakalanması için daha fazla adım atılacağını belirtti.

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SAHTE İÇKİ ÜRETİCİLERİNE AİT ÖNEMLİ BİLGİLER ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında tutuklanan zanlıların ifadeleri, düzmece içki üretimi yapan şebekenin nasıl işlediğini gözler önüne serdi. Zanlılar, etil alkol temin etmek için web ve sosyal medya platformlarını kullandıklarını açıkladı. Kargo ile sıvı taşımacılığının yasak olmasından dolayı, içkilerin elden teslim yöntemiyle satıldığı tespit edildi. Ayrıca, sahte içkilerin üretildiği yerler çoğunlukla ruhsatsız dükkânlar değil, metruk binalar ve merdiven altı atölyelerdi.

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YURTTAŞLARA UYARI

Yetkililer, düzmece içki tüketiminin ölümcül sonuçlar doğurabileceği konusunda vatandaşları bir kez daha uyardı. Operasyonların hızla devam edeceği belirtilirken, emniyet yetkilileri bu tür yasa dışı üretim ve satışların tamamen engellenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ankara’daki artan can kayıplarından endişe edilirken, daha fazla tutuklama ve operasyon yapılabileceği ifade ediliyor.