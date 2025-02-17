Sondakika!.. Sahte içkiden ölümler yükseliyor!

Düzenleme: Kaynak: AA
Sondakika!.. Sahte içkiden ölümler yükseliyor!

Başkent'te sahte içki sebebiyle 54 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin ise yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara'daki cumhuriyet başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara karşı soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumunun toksikoloji raporları da eklendi.

"Sahte alkol gerçeğinden ayırt edilemiyor" dedi uyarılarda bulundu!"Sahte alkol gerçeğinden ayırt edilemiyor" dedi uyarılarda bulundu!

Söz konusu raporlara göre, Ankara'da 54 kişinin sahte içkiye bağlı olarak yaşamını yitirdiği, 40 kişinin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Tekirdağ’da 694 litre sahte içki ele geçirildiTekirdağ’da 694 litre sahte içki ele geçirildi

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 28 şüphelinin tutuklandığı, 25 kişinin de adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.

İngiltere'den vatandaşına Türkiye uyarısı: Tehlikeli sonuçlar doğurabilir!İngiltere'den vatandaşına Türkiye uyarısı: Tehlikeli sonuçlar doğurabilir!

Beşiktaş'ta büfeden sipariş ettiği içki sahte çıktı, hayatını kaybetti!Beşiktaş'ta büfeden sipariş ettiği içki sahte çıktı, hayatını kaybetti!

Son Haberler
Nazilli’de Ayakkabıcılar Sokağı yenileniyor
Nazilli’de Ayakkabıcılar Sokağı yenileniyor
Aynada kendini kilolu görüp eriyenlerin sebebi çok farklı çıktı
Aynada kendini kilolu görüp eriyenlerin sebebi çok farklı çıktı
Erciyes’te şenlik var
Erciyes’te şenlik var
Hande Erçel ve Barış Arduç'un ateşli sahneleri olay oldu! Eski sevgili sözünü sakınmadı
Hande Erçel ve Barış Arduç'un ateşli sahneleri olay oldu! Eski sevgili sözünü sakınmadı
Zirvedeki yerini koruyor! Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Zirvedeki yerini koruyor! Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu