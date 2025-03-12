Sondakika!.. Erdoğan'dan önemli açıklamalar! DEM Parti'ye yeşil ışık

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunurken salonda "dik dur eğilme, bu millet seninle" sloganları atıldı.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
ERDOĞAN'DAN DEM'E YEŞİL IŞIK!
Erdoğan, basın mensuplarından gelen "DEM heyeti ile görüşür müsünüz?" sorusuna "İmralı heyeti randevu isterse veririm" diyerek yanıt verdi.
"SURİYE'DE FİTNE ÇIKARILMAK İSTENİYOR"
Bölgede kardeş kavgalarının yaşandığı zorlu bir süreçten geçiyoruz. Suriye'de mezhep temelli fitne ateşi yakılmaya çalışılıyor.
Türkiye'yi, bölgesinin istikrar kaynağı olmanın da ötesine geçirerek, 'barış diplomasisinin' merkez üslerinden biri haline getiriyoruz.
Suriye'deki eski rejim artıklarının terör eylemleri öne sürülerek milletimizin kardeşliğine son derece sinsi, son derece kirli bir pusu kuruluyor.
Tahrik siyasetiyle, çoğu yalan ve çarpıtma olan provokatif açıklamalarla Türkiye'de yeni bir kaos alanı oluşturulmak isteniyor.
"REJİM ARTIKLARI TERÖR EYLEMİ YAPIYOR"
Suriye'deki olaylarla kardeşliğimize pusu kuruluyor.
"TÜRKİYE'DE KAOS İSTİYORLAR"
Yıllarca bizi ayrıştıranlar bugün başka senaryolar peşinde.
ÖZGÜR ÖZEL İÇİN DEDİKODU BENZETMESİ
Özgür Özel, Meclis kürsüsünde, milletin karşısında 'dedikodu' yapmayı, siyaset yapmak zannediyor.
Özgür Özel'i ve CHP yönetimini özellikle Alevi canlarımız konusunda kullandıkları çirkin, ayrımcı ve zehirli dili terk etmeye çağırıyorum.