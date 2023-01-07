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İstanbul’da taksi karaborsaya düştü. Artık en yüksek teklifi verene gidiyorlar

İstanbul’da keşmekeşe dönen taksi sorunu sonrası bu da oldu. Bir uygulamada artık yolcular taksiyi çağırırken açık artırmaya çıkıyor.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 12:12
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Sonunda bu da oldu İstanbul’da taksi karaborsaya düştü. Yolcular en yüksek teklif için yarışıyor

İstanbul’da taksi karaborsaya düştü. Artık en yüksek teklifi verene gidiyorlar
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ATV Haber'in haberine göre, İstanbul’da yeni ortaya çıkan bir uygulamada yolcular taksi çağırırken adeta bir açık artırmaya çıkıyorlar.

Uygulamada gidilecek nokta seçildikten sonra teklifler başlıyor. Taksimetrede yazması gereken ücretlerden daha fazlası uygulamada yazıyor.

Uygulamayı kullanan taksiciler olduğu kadar şikayetçi olanlar da çok. Vatandaşlar söz konusu uygulamaya tepki gösterdi. Bir vatandaş böyle bir uygulamaya gerek olmaması gerektiğini belirterek "İnsanlar sokaktan kolay bir şekilde taksiye binebilmeli" dedi.

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