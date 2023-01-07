İstanbul’da taksi karaborsaya düştü. Artık en yüksek teklifi verene gidiyorlar

ATV Haber'in haberine göre, İstanbul’da yeni ortaya çıkan bir uygulamada yolcular taksi çağırırken adeta bir açık artırmaya çıkıyorlar.

Uygulamada gidilecek nokta seçildikten sonra teklifler başlıyor. Taksimetrede yazması gereken ücretlerden daha fazlası uygulamada yazıyor.

Uygulamayı kullanan taksiciler olduğu kadar şikayetçi olanlar da çok. Vatandaşlar söz konusu uygulamaya tepki gösterdi. Bir vatandaş böyle bir uygulamaya gerek olmaması gerektiğini belirterek "İnsanlar sokaktan kolay bir şekilde taksiye binebilmeli" dedi.