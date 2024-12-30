Sony, PlayStation Portal için yeni özellikler duyurdu

Sony, PlayStation Portal kullanıcılarının talepleri doğrultusunda cihazlarına yeni özellikler eklemeye devam ediyor. İlk olarak 2023 yılında PS5 aksesuarı olarak piyasaya sürülen PS Portal, kısa sürede kendi başına bir oyun konsolu gibi kullanılabilecek bir cihaz haline geldi. Sony'nin yaptığı açıklamalara göre, PS Portal'ın gelişim süreci kullanıcı geri bildirimleriyle şekilleniyor ve şirket, cihazın daha fazla özelliğe kavuşması için çalışıyor.

PS PORTAL VE BULUT OYUN AKIŞI

Sony, PS Portal kullanıcılarının isteği üzerine bulut oyun akışı desteğini getirdi. Artık oyuncular, PS5'lerine bağlı kalmadan, doğrudan bulut üzerinden oyun oynayabiliyorlar. Bu özellik, Sony'nin erken geliştirme aşamasında yol haritasına dahil edilmişti. Ancak, kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda 2024 Kasım ayında devreye girdi. Şirket, bu özelliğin hâlâ beta aşamasında olduğunu ve sadece PS Plus Premium kataloğundaki 120 oyunla sınırlı olduğunu belirtiyor. Yine de, bulut oyun akışı desteği, PS Portal’ı daha cazip hale getirdi.

YENİ ÖZELLİKLER YOLDA

Sony, cihazın kullanım deneyimini daha da iyileştirmek için yeni özellikler eklemeyi sürdüreceğini açıkladı. SIE Ürün Yönetimi Başkan Yardımcısı Hiromi Wakai, cihazın piyasaya sürülmeden önce dikkatli bir şekilde test edilmesi gerektiğini vurguladı. Bulut oyun akışı desteğinin yanı sıra, kullanıcıların talepleri doğrultusunda cihazın yazılımı düzenli olarak güncelleniyor. Sony’nin, PS Portal’ın gelecekte daha fazla özellikle desteklenmesi için yoğun bir şekilde çalıştığı belirtiliyor.

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PS PORTAL'IN SATIŞ DURUMU

PlayStation Portal, ilk yılında ABD’de yaklaşık 650 bin adet satıldı. Bu, PS5 kullanıcılarının %3'ünün bu cihazı satın almış olduğunu gösteriyor. Cihazın bu denli popüler olması, bulut oyun akışı gibi yeni özelliklerin eklenmesiyle daha da artması bekleniyor. Ancak, Sony'nin gelecekte bu cihazın bir ardılı olup olmayacağı konusunda net bir açıklama yapılmış değil. Şirket, PS Vita tarzında, PS5 oyunlarını doğrudan oynatabilen yeni bir el konsolu üzerinde çalıştığına dair haberler alıyor.