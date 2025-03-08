Sopalı kadın Zeyna gibi saldırdı

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul Esenyurtta çıkan kavgada bir kadının sopayla saldırıya geçmesi 1990'lı yıllarda fırlattığı demir halkaları, çevik hareketleri ve dövüş teknikleri ile damga vuran Zeyna'yı hatırlattı.

Esenyurt'ta bir sürücü aracının dörtlü lambalarını yakarak trafik ışıklarında sağa park etti. Arkasından gelen sürücü oluşan trafiğe sinirlenerek önce kornaya bastı ardından küfür edince aralarında kavga çıktı. Kavga esnasında bir kadın sopayla saldırırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt Balıkyolu Caddesi'ndeki trafik ışıklarında aracıyla sağa yanaşan bir sürücü dörtlü lambalarını yakarak durakladı. O esnada arkadan gelen başka bir sürücü ise, duraklayan sürücü nedeniyle oluşan trafiğe sinirlenince önce kornaya bastı ardından ise şoföre küfür etti.

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İki taraf arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga esnasında iki adam birbirine yumruklarken bir kadın sopa ile karşı tarafa saldırdı. İki taraf arasında çıkan sopalı kavga çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, tartışan iki sürücünün ardından kavgaya tutuştuğu, ardından bir sürücünün aracının bagajından çıkardığı sopa ile karşı tarafa saldırdığı anlar yer aldı.

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Öte yandan, görüntülerde, bir kadının kavga esnasında elindeki sopayla karşı tarafa vurmaya çalıştığı anlar da kaydedildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilen taraflar bir süre sonra olay yerinden ayrıldı.
Kadının sopayla saldırıya geçmesi 1990'lı yıllarda fırlattığı demir halkaları, çevik hareketleri ve dövüş teknikleri ile damga vuran Zeyna'yı hatırlattı.

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