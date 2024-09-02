Sopalı trafik kavgasına kadınlar da karıştı

Olay, öğlen saatlerinde merkez Sarıçam ilçesi Kozan Caddesi'nde üzerinde meydana geldi. Trafikte isimleri bilinmeyen 2 otomobil sürücüsü, trafikte araçlarını durdurup, tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine her 2 sürücü de araçlarından aldıkları sopalarla birbirlerine saldırdı. Araçlardan inen kadınların da karıştığı kavgada, taraflar birbirlerini sopalarla yaraladı.

O anlar, olay yerinde bulunan başka bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Kavgaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına alan polis, olayla ilgili inceleme açtı.