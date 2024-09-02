Sopalı trafik kavgasına kadınlar da karıştı

Kaynak: DHA
Sopalı trafik kavgasına kadınlar da karıştı

Adana'da trafikte 2 sürücü arasında çıkan sopalı yol verme kavgasına otomobillerden inen kadınlar da karıştı. O anlar cep telefonu ile anbean kaydedildi.

Olay, öğlen saatlerinde merkez Sarıçam ilçesi Kozan Caddesi'nde üzerinde meydana geldi. Trafikte isimleri bilinmeyen 2 otomobil sürücüsü, trafikte araçlarını durdurup, tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine her 2 sürücü de araçlarından aldıkları sopalarla birbirlerine saldırdı. Araçlardan inen kadınların da karıştığı kavgada, taraflar birbirlerini sopalarla yaraladı.

O anlar, olay yerinde bulunan başka bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Kavgaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına alan polis, olayla ilgili inceleme açtı.

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