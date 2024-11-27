Şoray Uzun ödeyeceği HGS ücretini paylaşıp isyan etti: Hakkımı helal etmiyorum

İstanbul-İzmir otobanında HGS bakiyesi eksik görünen Şoray Uzun, ödediği tutar için "Hakkımı helal etmiyorum" dedi.

2005 yılında Kanal 7 ekranlarında yayınlanmaya başlayan 'Şoray Uzun Yolda' sunucusu Şoray Uzun uzun zamandır gözlerden uzakta bir hayat yaşıyor. Uzun sosyal medya hesabından isyan etti.

"Yazın İstanbul-İzmir otobanını kullandım. HGS bakiyem yeterli değildi. Ertesi gün yükledim. Sistem çekmemiş. Bazen böyle oluyormuş. Ben bankaya yatırdım, sitem çekmemiş niyeyse!. Kaçak geçişimin 4 katını ödedim. Şimdi de icra takibi, avukatlık, vekalet kil tüy 700 liralık geçişe 8300 lira ödeyeceğim. Burada bir adaletsizlik var. Hakkımı helal etmiyorum!!!

ŞORAY UZUN KİMDİR?

1967, Razgrad, Bulgaristan doğumlu olan Şoray Uzun, Marmara Üniversitesi İletişim Bilgileri Fakültesi Radyo-TV Bölümü'nden mezun oldu.

TRT 1'de yayınlanan Seksenler dizisinde Ahmet karakterine hayat verdi. Uzun ayrıca 2013 yılında TRT 1'de yayınlanan Cevap Soruda isimli yarışma programını sundu. Ersen ve Dadaşların 1988'de çıkardığı albümde yer alan Bekle Sevgilim Yaz Gelir şarkısına çekilen klipte rol aldı.