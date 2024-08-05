Sörf yapan köpekten inanılmaz görüntüler. Olimpiyatta şampiyon oldu

Paris'te olimpiyat heyecanı devam ederken, Amerika'nın Kaliforniya eyaleti bambaşka bir organizasyona ev sahipliği yaptı. 2024 Dünya Sörf Yapan Köpek Şampiyonası'nda renkli görüntüler ortaya çıktı.

Köpeklerin sörf yaptığı anlar, Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki tarihi 100 metre yarışını bile izlenme açısından geride bıraktı.

2006’dan beri devam eden olağandışı bir yarışmada düzinelerce köpek ve sahibi, bu yılki etkinlikte bir araya geldi. Brezilya’dan gelen çikolata Labrador Cacau ve sahibi Ivan Moreira, “en iyi sörf köpeği” altın madalyasını kazandı.

Çift, sert dalgaların arasından birlikte bir kürek tahtası sürerek, 6.000 kişilik kalabalığı hayrete düşüren “hızlı dönüşler” ile ödüllendirildi. Her köpek, dalgaları sürmek için onları ilerletmeye yardımcı olan sahibiyle birlikte bir can yeleği giyerek suya çıktı.

NBC Bay Area TV yapımcısı, etkinlikten komik bir video paylaşarak, “Günün en sevdiğim videosunu paylaşmak için Olimpiyat yayınını yarıda kesiyorum. Köpek sörfü bugün Pacifica’ya geri döndü.” başlığını attı.

Jüri, köpekleri sürüşlerinin uzunluğu, teknikleri, stilleri, güvenleri ve dalganın boyutu veya gücüne göre değerlendirdi. Bazı köpekler tek başına, bazıları ise aynı tahtada başka bir tüylü arkadaşıyla sörf yaptı. Japonya kadar uzaklardan gelen çeşitli cins ve büyüklüklerde yirmi köpek heyecan dolu anların yaşanmasını sağladı.