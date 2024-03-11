Sorgun ve Akdağmadeni YHT gar binalarının açılış tarihi belli oldu

Bakan Uraloğlu, hızlı tren ağının genişletilmesi çalışmalarının devam ettiğini ve YHT hizmetlerinin Türkiye nüfusunun yüzde 35’ine ulaştığını belirtti. Ayrıca, Ankara-Sivas YHT hattının geçen yıl hizmete girmesiyle Sivas-Ankara arası seyahat süresinin ortalama 4,5 saatlik karayolu ve 12 saatlik tren yolculuğundan 2 saate indirildiğini hatırlattı.

Ankara-Sivas YHT hattının Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas’ta toplam 8 durağı bulunuyor. Bakan, “405 kilometrelik hatta 49 tünel ve 49 viyadük inşa ettik. Şu anda 8 duraktan 3’ü YHT istasyonu olarak hizmet veriyor ve 5’inin inşaatı devam ediyor. Bugün itibarıyla Sorgun ve Akdağmadeni YHT istasyonlarını da hizmete açmaya hazırız” dedi.

13 Mart’ta açılacak Sorgun YHT İstasyonu’nun 240 bin yolcu kapasitesine sahip olacağını, 12 bin metrekarelik bir alana kurulacağını ve 1045 araçlık bir otoparka, 1 alt geçide ve 2 perona ev sahipliği yapacağını söyledi. Akdağmadeni YHT İstasyonu ise 135 bin yolcu kapasitesiyle 9 bin metrekarelik bir alanda hizmet verecek.

Bakan Uraloğlu, “180 milyon lira yatırım ile inşa edilen her iki YHT istasyonu da Ankara-Sivas YHT hattının önemli bir parçası. Vatandaşlarımız için en iyisini sunmayı hedefliyoruz. Elmadağ, Yerköy ve Yıldızeli’nde de istasyon inşa ediyoruz ve yaz aylarında bu üç istasyonu da hizmete açmayı planlıyoruz. Ankara-Sivas YHT hattı, sadece iki şehri değil, ülkemizin doğusunu batısına bağlayan bir omurga görevi görüyor. Ankara-Kayseri ve Samsun-Ankara hızlı tren hatları da bu hatta bağlanacak. Ayrıca, bu hat Sivas’ta son bulmayıp Erzincan, Erzurum ve Kars’a kadar uzanacak. Ankara-Sivas YHT hattı, bu büyük raylı sistem projesinin merkezinde yer alıyor ve Sorgun ile Akdağmadeni istasyonlarını milletimizin hizmetine sunmaktan gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.