Sörloth teklifi kabul etti imzayı atıyor

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Sörloth teklifi kabul etti imzayı atıyor

Trabzonspor'un eski futbolcusu Alexander Sörloth'un yeni takımı belli oldu.

Sörloth kabul etti

Trabzonspor'un eski futbolcusu, Villarreal'in oyuncusu Sörloth'un transfer teklifini kabul ettiği belirtildi.

Norveçli golcü Alexander Sörloth, 2019-2020 sezonunda Trabzonspor forması giymiş, 49 maçta 33 gol atarak Süper Ligi sallamıştı.

Almanya'nın Leipzig takımına giden Sörloth, oradan da İspanya'nın Real Sociedad takımına, peşinden de Villarreal'e transfer olmuştu.

Sörloth'un adı her transfer döneminde başta Trabzonspor olmak üzere 3 büyüklerle de gündeme gelmişti.

Norveçli oyuncu geçen sezon 41 maçta 25 gol atınca İspanya'nın dev kulübü harekete geçti. Sörloth da teklifi kabul etti.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Sörloth Atletico Madrid'le anlaştı. Atletico Madrid'in 30 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtilirken, Sörloth'un sağlık kontrolü sonrası sözleşme imzamayacağı ifade edildi.

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