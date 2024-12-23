'Sorular dağıtıldı' iddiası Diyanet'i karıştırdı! Sınav apar topar iptal edildi

Düzenleme: Kaynak: Birgün
'Sorular dağıtıldı' iddiası Diyanet'i karıştırdı! Sınav apar topar iptal edildi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 yılı hac organizasyonu için sağlık personeli alım sınavında usulsüzlük olduğu öne sürüldü. Bazı adaylara soruların önceden verildiği iddiasının ardından sınav iptal edildi ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Diyanet ise iptal edilen sınava ilişkin gerekçe sunmadı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025 yılı hac organizasyonu kapsamında umrede sağlık personeli olarak görev almak isteyen adaylara yönelik düzenlediği sınavla ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

BirGün'ün haberine göre, sınav, 9 Kasım’da tamamlandı. Ancak aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir’in de yer aldığı 19 kentte merkezi olarak gerçekleştirilen sınav 20 Aralık’ta, “Görülen lüzum üzerine” iptal edildi.

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DİYANET: SINAV YENİDEN YAPILACAK

Diyanet, binlerce adayın girdiği iptal edilen sınavın yeniden yapılacağını açıkladı ancak yeni sınavın tarihi açıklanmadı. Adaylara gönderilen duyuruda, “Test sınavına katılmak üzere çağrılan sağlık personelinin, müracaat esnasında bildirdikleri iletişim numaraları aracılığıyla test sınav yer ve tarih bilgisi SMS ile bilahare paylaşılacaktır” ifadelerine yer verildi.

İPTAL NEDENİ AÇIKLANMADI

Diyanet İşleri Başkanlığı, sınavın iptal gerekçesini açıklamazken başkanlık kaynaklarının iptal nedenine yönelik iddiası, “Bu kadarı da olmaz” dedirtti. İddiaya göre, sınav soruları sınavdan önce bazı yöneticilere verildi. Soruları alan kişilerin, yakınlarına soruları gönderdiği de ileri sürülürken Adana’da sınava giren bir adayın soruları WhatsApp gruplarında paylaştığı savunuldu.

WHATSAPP GRUPLARINDA SORULAR DOLAŞIYOR İDDİASI

Edinilen bilgiye göre, sınava giren bir aday, soruların WhatsApp grubunda dolaşmasını CİMER’e şikayet etti. Şikayetin ardından müfettişler soruşturma başlattı ve iptal kararı alındı. Diyanet kaynakları, “Mülakata istedikleri kişinin hak kazanması” amacıyla soruların dağıtıldığını öne sürdü.

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