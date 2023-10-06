Sorun giderildi. Antalya Havalimanı'ndan uçuşlar yeniden başladı

Antalya Havalimanı'nda bugün yaşanan teknik sorun nedeniyle uçuş operasyonları durdurulmuştu. Arızanın giderilmesiyle seferler yeniden başladı.



AirportHaber'in edindiği bilgiye göre; Antalya Havalimanı'ndaki elektrik sisteminde sorun yaşandı. Meydan ilk olarak 13:00'a kadar NOTAM'lanarak uçuşlar durdu. Belirlenen sürede arızanın giderilememesi nedeniyle daha sonra NOTAM süresi uzatıldı.



Antalya Havalimanı'nın uçuşlara kapatıldığı süre zarfında iniş yapacak uçaklar çevre havalimanlarına yönlendirildi. Arızanın 13:45 sularında giderilmesinin ardından havalimanı tekrardan seferlere açıldı.