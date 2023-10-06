Sorun giderildi. Antalya Havalimanı'ndan uçuşlar yeniden başladı

Teknik bir sorun nedeniyle uçuşların durdurulduğu Antalya Havalimanı'nda hava trafiği normale döndü. Sorun giderildi, seferler yeniden başladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Sorun giderildi. Antalya Havalimanı'ndan uçuşlar yeniden başladı

Antalya Havalimanı'nda bugün yaşanan teknik sorun nedeniyle uçuş operasyonları durdurulmuştu. Arızanın giderilmesiyle seferler yeniden başladı.

AirportHaber'in edindiği bilgiye göre; Antalya Havalimanı'ndaki elektrik sisteminde sorun yaşandı. Meydan ilk olarak 13:00'a kadar NOTAM'lanarak uçuşlar durdu. Belirlenen sürede arızanın giderilememesi nedeniyle daha sonra NOTAM süresi uzatıldı.

Antalya Havalimanı'nın uçuşlara kapatıldığı süre zarfında iniş yapacak uçaklar çevre havalimanlarına yönlendirildi. Arızanın 13:45 sularında giderilmesinin ardından havalimanı tekrardan seferlere açıldı.

antal-ayal5566-001.jpg

İlgili Haberler
Turistlerin gözdesi ilçeye silah sevkiyatı. Polisler tabancaları saya saya bitiremedi
Mahfi Eğilmez dolardan gelen sinyali açıkladı
Mehmet Şimşek para için yollara düştü
Dolar kıpır kıpır yeni bir rekor daha geldi
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Son Haberler
Bodrum’da su krizi. Önce su sonra elektrik kesintileri yolda. Barajlar tamamen kurudu Gündem
Bodrum’da su krizi. Önce su sonra elektrik kesintileri yolda. Barajlar tamamen kurudu
Şehit Uzman Çavuş Recep Parlak, son yolculuğuna uğurlandı Gündem
Şehit Uzman Çavuş Recep Parlak, son yolculuğuna uğurlandı
Erdoğan, Madımak failinin cezasını kaldırmıştı. Karar Danıştay'a taşındı Gündem
Erdoğan, Madımak failinin cezasını kaldırmıştı. Karar Danıştay'a taşındı
Önce silah satıcısını, sonra üreticileri yakaladılar Gündem
Önce silah satıcısını, sonra üreticileri yakaladılar
Avrupa Kupası'nda Türk takımlarına zor gruplar Spor
Avrupa Kupası'nda Türk takımlarına zor gruplar
Rus askeri heyet Erivan'da Karabağ'dan çekilmeyi görüşecek Dünya
Rus askeri heyet Erivan'da Karabağ'dan çekilmeyi görüşecek
Danıştay İBB’yi haklı buldu Gündem
Danıştay İBB’yi haklı buldu