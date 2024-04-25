Sosiste ölümcül tehlike. Ağzınıza bile sürmeyin

Kaynak: Artı49
Sosiste ölümcül tehlike. Ağzınıza bile sürmeyin
Aldi Nord adlı market zincirinde satılan, Harzer Schinkenwürstchen marka sosislerde Salmonella tespit edildi. Şirket ürünün salmonella içeren serinin tüketilmemesi hakkında uyarıda bulundu.

Aşağı Saksonya’nın Gifhorn kentinde faaliyet gösteren Gmyrek Fleisch- und Wurstwaren şirketi üretimi "Harzer Schinkenwürstchen" adlı üründe salmonella bakterisi tespit edildi. Ürünün Aldi gibi büyük indirim marketlerinde satılıyor.

Şirketin duyurusuna göre, 350 gram ağırlığında ve folyo paket içinde beş adet sosis bulunan ürünlerde sağlık riski bulunuyor. Şuan için Son tüketim tarihi 03.05.2024 ve GMYG24G0676 etiket numarasına sahip ürünler geri çağrıldı.

Salmonella enfeksiyonunun, genellikle ishal, karın ağrısı, kusma ve hafif ateş gibi belirtilerle kendini gösterdiği behlirtiliyor. Hastalık, bebekler, küçük çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde ölümcül sonuçlar doğrabileceği ileri sürüldü.

Tüketicilere, bu ürünleri tüketmiş ve şiddetli ya da uzun süreli semptomlar yaşayanların derhal tıbbi yardım alması ve salmonella enfeksiyonu ihtimaline karşı doktorlarını bilgilendirmeleri önerilmektedir.

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