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SGK, emeklilik için borçlanma videosu hazırladı

emeklilik için borçlanma videosu hazırladı

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 12:13
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Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilik için borçlanma videosu hazırladı

SGK, emeklilik için borçlanma videosu hazırladı
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SGK'nin emeklilik işlemlerine ilişkin hazırladığı bilgilendirme videosunda, şu ifadelere yer verildi:

"Emeklilik işlemlerinizi e-Devlet'ten yapabileceğinizi biliyor musunuz? SGK'ye gelmeden evde, cepte, nette, 7/24, istediğiniz zaman, istediğiniz yerde e-Devlet'te işlem yapabilirsiniz. Kolay, hızlı, güvenilir hizmet, e-Devlet platformunda. e-Devlet'te hizmet sürelerinizi görebilir, eksik günleriniz için borçlanma başvuru ve takibinizi yapabilirsiniz. Emeklilik başvurunuzu e-Devlet'ten yapın, işlemleriniz daha hızlı olsun."

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