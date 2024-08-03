Sosyal medya akımını kullanıp çocuğuna iştahla yemek yedirdi

Sosyal medyada popüler olan akımlardan birini kullanarak çocuğuna yemek yedirmeyi başaran bir annenin hikayesi, internet kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü. Anne, sosyal medyada sıkça görülen ve eğlenceli içeriklerle çocukların dikkatini çeken bir trendi uyarlayarak, yemek yemekte zorlanan çocuğuna yemek yedirmeyi başardı

Videonun sosyal medyada yayılmasıyla birlikte, birçok kullanıcı anneyi takdir etti ve bu yöntemi denemek istediklerini belirtti. Anne, sosyal medya üzerinden gelen olumlu yorumlar ve destek mesajlarıyla büyük bir mutluluk yaşadı.

Bu yaratıcı ve etkili yöntem, yemek yemekte zorlanan çocuklar için alternatif bir çözüm olarak dikkat çekti. Annenin başarısı, sosyal medyada hızla yayıldı ve pek çok ebeveynin ilgisini çekti. Hem eğlenceli hem de faydalı olan bu yaklaşım, sağlıklı beslenmeyi teşvik eden bir örnek olarak takdir topladı.