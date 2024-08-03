Sosyal medya akımını kullanıp çocuğuna iştahla yemek yedirdi

Sena Özkan
Sosyal medya akımını kullanıp çocuğuna iştahla yemek yedirdi

Bir anne, sosyal medyada popüler olan bir akımı kullanarak çocuğuna yemek yedirmeyi başardı. Bu yaratıcı yöntem, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni ve takdir topladı.

Sosyal medyada popüler olan akımlardan birini kullanarak çocuğuna yemek yedirmeyi başaran bir annenin hikayesi, internet kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü. Anne, sosyal medyada sıkça görülen ve eğlenceli içeriklerle çocukların dikkatini çeken bir trendi uyarlayarak, yemek yemekte zorlanan çocuğuna yemek yedirmeyi başardı

Videonun sosyal medyada yayılmasıyla birlikte, birçok kullanıcı anneyi takdir etti ve bu yöntemi denemek istediklerini belirtti. Anne, sosyal medya üzerinden gelen olumlu yorumlar ve destek mesajlarıyla büyük bir mutluluk yaşadı.

ekran-resmi-2024-08-03-23-10-53.png

Bu yaratıcı ve etkili yöntem, yemek yemekte zorlanan çocuklar için alternatif bir çözüm olarak dikkat çekti. Annenin başarısı, sosyal medyada hızla yayıldı ve pek çok ebeveynin ilgisini çekti. Hem eğlenceli hem de faydalı olan bu yaklaşım, sağlıklı beslenmeyi teşvik eden bir örnek olarak takdir topladı.

İlgili Haberler
Düğünde ilginç şaka: tabutla geldiler
Son Haberler
Belediye başkanından Instagram tepkisi: Biz de suyu mu keselim? Yerel Haberler
Belediye başkanından Instagram tepkisi: Biz de suyu mu keselim?
CHP'li Özgür Karabat: 'AKP’nin 3Y sözü gerçekleşmedi' Gündem
CHP'li Özgür Karabat: 'AKP’nin 3Y sözü gerçekleşmedi'
Bronckhorst: 5-0 her zaman olmaz Spor
Bronckhorst: 5-0 her zaman olmaz
Beşiktaş'tan Galatasaray'a bomba paylaşım Spor
Beşiktaş'tan Galatasaray'a bomba paylaşım
İstanbul'da ücretsiz ulaşım açıklaması Gündem
İstanbul'da ücretsiz ulaşım açıklaması
Buse Naz Çakıroğlu yarı finale çıkarak madalyayı garantiledi Spor
Buse Naz Çakıroğlu yarı finale çıkarak madalyayı garantiledi
Otomotiv piyasasında balon patladı. Araç alacaklar dikkat! Otomotiv
Otomotiv piyasasında balon patladı. Araç alacaklar dikkat!