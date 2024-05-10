Sosyal medya aldatma itirafını konuşuyor

Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal medya aldatma itirafını konuşuyor
28 yaşındaki sosyal medya fenomeni Katija Cortez yaptığı itirafla şok etti.

Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlar sayesinde dünya genelinde geniş bir hayran kitlesi elde eden Katija Cortez, Kat & Mark Show adlı bir podcast programında yaptığı itiraflarla gündeme geldi.

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Cortez, çoğunlukla evli erkeklerle beraber olduğunu dile getirerek tepki çekti.

"ROMANTİK DUYGULAR YOK"

Boşansalar bile erkeklerin eski karılarından genellikle son derece nazik ve ölçülü bahsettiğini söyleyen Cortez, "Şimdiye dek karısı hakkında kötü konuşan evli bir sevgilim olmadı. Partnerlerine karşı hayal kırıklığı sergileyenler sadece karmaşık süreçlerden geçenlerdir. Boşanırlar, fakat o zaman bile çoğu zaman eşleri hakkında hâlâ çok kibar bir şekilde konuşurlar. Evli bir adamla ilişkiye girdiğimde buna aldatma demeyi sevmiyorum çünkü ortada romantik duygular yok." ifadelerini kullandı.

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Aldatmayı teşvik etmek istemediğini fakat aynı zamanda tek eşliliğe inanmadığını belirten Cortez, "Çünkü gerçek anlamda sadık ilişkilerin nadir olduğunu defalarca gördüm" dedi.

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