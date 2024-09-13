Sosyal medya burun ameliyatlarını patlattı

Kulak Burun ve Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ahmet Sacit Özbay, sosyal medyanın artan kullanımının burun estetiği ameliyatlarına olan talebi artırdığını belirtti. Dr. Özbay, özellikle rinoplasti ameliyatlarının giderek yaygınlaştığını ve insanların estetik kaygılarının her geçen gün arttığını vurguladı. Eskiden çoğunlukla nefes alma sorunları nedeniyle yapılan burun ameliyatları, günümüzde estetik kaygılarla da yapılmaktadır.

Dr. Özbay, "Sosyal medyanın etkisiyle rinoplasti ameliyatlarına olan talep dünya genelinde ve ülkemizde büyük bir artış gösterdi. İnsanlar hayal ettikleri burun şeklini daha erken yaşlarda elde etmek istiyorlar. Ancak burun estetiği ameliyatlarının kemik gelişimi tamamlanmadan yapılması, istenmeyen şekil bozukluklarına yol açabilir.

Kemik gelişimi erkeklerde genellikle 17 yaşında, kadınlarda ise 16 yaşında tamamlanır. Eğer ciddi bir nefes alma problemi varsa ve aile onayı alınmışsa, burun ameliyatı bir yıl kadar erkene alınabilir. Ancak, genelde kemik gelişiminin tamamlanması beklenmelidir" dedi.

Dr. Özbay, bu tür ameliyatların burundaki gelişme noktalarına müdahaleyi içerdiğini ve bunun sonucunda burnun istenilen büyüklüğe ulaşmama, eğilme ve şekil bozuklukları gibi sorunların ortaya çıkabileceğini ifade etti. "Bu nedenle, en uygun sonuç için kemik gelişiminin tamamlanmasını bekleyerek ameliyat yapılması önerilmektedir" şeklinde konuştu.