Sosyal medya çalkalanıyor! Hadise’nin dansçısıyla sarmaş dolaş pozu hadise yarattı

Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal medya çalkalanıyor! Hadise’nin dansçısıyla sarmaş dolaş pozu hadise yarattı

İzmir’de hayranları için birbirinden özel şarkılarını seslendiren Hadise, sahnede bir dansçısıyla verdiği sarmaş-dolaş pozu, sosyal medyada çok konuşuldu.

İzmir'de sahneye çıkan Hadise, sahnede verdiği pozlarla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hadise sahnesi boyunca dans etmeye devam etti. Ünlü şarkıcı dansının yanı sıra verdiği pozlarla da geceye damga vurdu.

66f7fc64b38f5828-w1200xh1441.webp

SARMAŞ DOLAŞ POZ OLAY YARATTI

Hadise'nin özellikle sahnede bir dansçısıyla verdiği sarmaş-dolaş poz, sosyal medyada uzun süre konuşuldu.

66f7fc50404e8407-w1200xh1526.webp

FOTOĞRAFLARINDAN SERİ YAPTI

İzmir'de hayranlarıyla buluşan Hadise, sahnede çektirdiği fotoğrafları da hayranlarının beğenisine sundu.

66f7fc5298020968-w1200xh1857.webp

"YAZ BİTMEMİŞ"

Hadise, sosyal medyada paylaştığı çok konuşulacak karelerine, "İzmir’de henüz yaz bitmemiş! Size kalbim eriyor!" notunu düştü.

Son Haberler
Samsunspor - Göztepe maçında korku dolu anlar
Samsunspor - Göztepe maçında korku dolu anlar
İzmir'deki Kent Lokantasında yiyek yiyen vatandaştan acı sözler: Aç kaldığımız için buraya geliyor
İzmir'deki Kent Lokantasında yiyek yiyen vatandaştan acı sözler: Aç kaldığımız için buraya geliyor
Erdoğan'dan Nasrallah açıklaması. 'İsrail'in cinnet siyasetine artık dur deyin'
Erdoğan'dan Nasrallah açıklaması. 'İsrail'in cinnet siyasetine artık dur deyin'
İzmir'de takip ettiği husumetlisini silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı
İzmir'de takip ettiği husumetlisini silahla vurarak öldüren zanlı tutuklandı
Ne kadar mutluyuz?
Ne kadar mutluyuz?