Sosyal medya çalkalanıyor! Hadise’nin dansçısıyla sarmaş dolaş pozu hadise yarattı

İzmir'de sahneye çıkan Hadise, sahnede verdiği pozlarla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hadise sahnesi boyunca dans etmeye devam etti. Ünlü şarkıcı dansının yanı sıra verdiği pozlarla da geceye damga vurdu.

SARMAŞ DOLAŞ POZ OLAY YARATTI

Hadise'nin özellikle sahnede bir dansçısıyla verdiği sarmaş-dolaş poz, sosyal medyada uzun süre konuşuldu.

FOTOĞRAFLARINDAN SERİ YAPTI

İzmir'de hayranlarıyla buluşan Hadise, sahnede çektirdiği fotoğrafları da hayranlarının beğenisine sundu.

"YAZ BİTMEMİŞ"

Hadise, sosyal medyada paylaştığı çok konuşulacak karelerine, "İzmir’de henüz yaz bitmemiş! Size kalbim eriyor!" notunu düştü.