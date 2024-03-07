Sosyal medya dolandırıcılığı operasyonu: 6 milyon lira vurgun!

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden vaatte bulunan dolandırıcılarla ilgili bir ihbarı değerlendirerek çalışma başlattı. Yapılan 4 aylık planlı çalışma sonucunda, şüphelilerin sosyal medya üzerinden reklam linki vererek mağdurlardan hesaplarına para aktardıkları ve bu parayı kripto para aracılığıyla yurt dışına transfer ettikleri tespit edildi.

Toplamda 18 ilde 23 kişiyi mağdur eden ve yaklaşık 6 milyon TL haksız kazanç elde eden şüpheliler, Karabük ve İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Operasyonlar sırasında şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

Yakalanan şüphelilerden biri serbest bırakılırken, diğerleri emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan 7 kişi cezaevine gönderildi. Firari durumda olan 1 şahsın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.