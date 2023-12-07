Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek’e müstehcenlik gözaltısı. Ters kelepçe takıldı

Sosyal medya fenomenlerine yönelik düzenlenen operasyonlar devam ediyor. Son olarak Onlyfans platformunda "GizemSavage" ismiyle tanınan Gizem Bağdaçiçek emniyet birimleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Tutuklanan fenomene ters kelepçe takılması dikkat çekti.

TERS KELEPÇE İLE GÖTÜRÜLDÜ

Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek, 'müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alındı. Bağdaçiçek'e pornografik içerikli görüntülerinin sosyal medya üzerinden yayılması nedeniyle gözaltı işlemi uygulandığı ve ters kelepçeyle emniyete götürüldüğü belirtildi.

GİZEM BAĞDAÇİÇEK KİMDİR?

1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Bağdaçiçek, Bulgaristan göçmeni bir aileden geliyor. Sosyal medya platformlarında içerik üreten Bağdaçiçek, 2021 yılında OnlyFans platformuna katılmıştı. Bağdaçiçek'in eğitim durumu ve özel yaşamına dair internette pek fazla bilgi bulunmuyor.

NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Sosyal medya fenomeni Gizem B., sosyal medya platformunda yayınlanan görüntüleri nedeniyle müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alındı. Gizem B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan fenomene müstehcenlik suçlaması yöneltildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gizem B. daha sonra adliyeye sevk edildi.

Gizem B.’nin suçlamaya ilişkin, “Önceden bu tarz yayınlar yapıyordum, şimdi yapmıyorum.” dediği öğrenildi.