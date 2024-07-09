Sosyal medya fenomeni Neslim Güngen ve eşi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 25 ilde kara para aklama ve resmi belgede sahtecilik soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan malvarlığın değerlerini aklama, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda 134 adrese baskınlar gerçekleştirdi. Baskınlarda, güzellik salonu sahibi ve sosyal medya fenomeni Neslim Güngen ve İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, başlatılan tahkikat işlemleri sürüyor.