Sosyal medya fenomeni Neslim Güngen ve eşi gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Sosyal medya fenomeni Neslim Güngen ve eşi gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen, sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İstanbul merkezli 25 ilde kara para aklama ve resmi belgede sahtecilik soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan malvarlığın değerlerini aklama, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirildi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda 134 adrese baskınlar gerçekleştirdi. Baskınlarda, güzellik salonu sahibi ve sosyal medya fenomeni Neslim Güngen ve İnanç Güngen'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, başlatılan tahkikat işlemleri sürüyor.

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