Sosyal medya fenomeni sevenlerini yasa boğdu

TikTok yıldızı Taylor Rousseau Grigg’in ani ve beklenmedik ölümü, kocası Cameron Grigg tarafından 5 Ekim’de Instagram’da duyuruldu. 25 yaşındaki sosyal medya fenomeni, organ bağışı için hastanede kalmaya devam ediyor. Cameron, duygusal paylaşımında Taylor’ın ölümünün ani olduğunu ve başka ayrıntı vermediğini belirtti. Cameron, “Kimse bu tür bir acı ve kalp ağrısıyla uğraşmayı beklemez, özellikle de bizim yaşımızda,” diye yazdı. Taylor’ın geçtiğimiz yıl boyunca büyük acılar çektiğini, ancak yine de etrafına neşe saçtığını ifade etti. Cameron, Taylor’ı “tanıdığım en cesur ve güçlü kadın” olarak tanımladı ve inancının ona her durumda yardımcı olduğunu ekledi.

TAYLOR’IN MİRASI VE YARDIM ÇAĞRISI

Taylor’ın ölümü, geçen ay 25. doğum gününü kutlamasının ardından geldi. 9 Eylül’de TikTok’ta paylaştığı “Doğum Günümü Benimle Geçir” başlıklı videoda, kocasıyla birlikte doğum günü brunch’ına gittiğini ve yerel bir Target’ı ziyaret ettiğini filme aldı. Cameron, Taylor’ın ölümünün ardından finansal zorluklar yaşadıklarını belirterek, bir arkadaşının kurduğu GoFundMe sayfası üzerinden bağış talebinde bulundu. “Taylor evlendiğimizden beri hastaneye girip çıkıyordu ve bu da mali durumumuzu etkiledi, bu nedenle sigortamız yok,” diye yazdı. Cameron, Taylor’ın hafızasının ve hayatının sonsuza dek devam edeceğini vurguladı ve destek veren herkese teşekkür etti. Bağış toplama sayfasında, ailenin Taylor adına bir yardım etkinliği düzenlediği belirtildi ve sosyal medya ailesine teşekkür edildi.