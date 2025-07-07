Sosyal medya fenomenini işkence edip soydular

Fransız sosyal medya fenomeni Soraya Riffy, Marsilya’da bulunan evinde üç silahlı kişi tarafından saatlerce işkenceye uğradı. Instagram’da 1 milyon takipçisi bulunan 30 yaşındaki fenomen saldırganların komşu kılığına girerek kapıyı çaldığını ve bir problemi konuşmak istemeleri üzerine eve aldıkalrını söyledi. Eve giren saldırganlar kapının kapanmasından dakikalar sonra Riffy’yi bağlayarak etkisiz hâle getirdi ve sonrasında da talihsiz kadını darp etmeye başladı. Saldırganlar fenomeni ölümle tehdit ederek para ve değerli eşyalarının yerini öğrendi.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde saldırganların izlerini yok etmek için evin çeşitli yerleriyle birlikte Riffy’nin vücuduna çamaşır suyu sıktıklarını tespit etti. Para ve değerli eşyalarla birlikte sırra kadem basan hırsızlar tarafından feci şekilde darbedilen Riffy olay yerine gelen polislerin ambulansı çağırmasıyla apar topar hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tetkikatlar sonucunda yüzünde çok sayıda kırık, vücudunun çeşitli bölgelerinde ise kesik tespit edilen sosyal medya fenomeninin ölüm riskini olmadığı belirtildi. Riffy'nin avukatı Tom Michel, saldırının cinsel saldırı ihtimali taşıdığına dikkat çekerek tıbbi incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

Michel, saldırganların Riffy’nin lüks yaşam tarzını sosyal medyadan takip edip hedef aldığını belirtti. Riffy’nin üç ay önce de benzer bir saldırıya uğradığı ve tehditler üzerine yetkililere başvurduğu ifade edildi. Olay, 2016’daki Kim Kardashian saldırısını akıllara getirdi.