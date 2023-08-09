Sosyal medya fenomeninin zamlarla dalga geçtiği videosu elden ele dolaşıyor

Sosyal medya fenomeni Aykut Elmas, market etiketlerinin sürekli değişmesi ve aynı ürünün fiyatının sürekli artıyor olmasını çektiği bir video ile ti'ye aldı. "Kim Bu Aslıhan" isimli TikTok yayıncısını taklit eden Elmas, peynir üzerinden hayat pahalılığını anlattı.

Sosyal medya fenomeninin zamlarla dalga geçtiği videosu elden ele dolaşıyor

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Son günlerde sunumlar ve fiyat artışları ile ilgili çektiği videolarla dikkat çeken "Kim Bu Aslıhan" isimli sosyal medya fenomenini taklit eden Aykut Elmas gelen zamlara böyle gönderme yaptı.

Elmas, tabağına aldığı peynir kalıbının gün geçtikçe fiyatının nasıl zamlandığını açıkladı. Peynire ilk başta 35 TL ödeyen Elmas, çektiği video ile enflasyona yönelik sözlerde bulundu.

Elmas'ın sözleri şu şekildeydi:

Şimdi bak ben sana peynir sunumu yapacağım, gel. Şimdi bu peynir kaç lira? 35 lira. Şimdi biz bu peyniri nasıl yiyoruz? Biraz yanına hiçbir şey koyduk. Kaç lira oldu peynir? 38 lira. Şimdi peyniri uyuduk uyandık, kaç lira oldu peynir? 42 lira. Sonra böyle hafif çevirdik, kaç lira oldu? 45 lira. Biz 35'e aldık bunu masamıza davet ettik. Doğru mu karıcım? Biz bir şey yapmadık peynire. Kendi kendine fiyatı arttı.

Aykut Elmas’ın videosu kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

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