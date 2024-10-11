Sosyal medya paylaşımından dolayı Nottingham Forest'a ağır ceza

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Nottingham Forest'a, geçen sezon Everton'a 2-0 kaybettikleri maç sonrası hakemlerin kararlarını eleştiren bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle 750.000 sterlin para cezası verdi. Kulüp, maç sonrası yaptığı paylaşımda, hakem kararlarının adil olmadığını belirtti ve özellikle üç penaltı pozisyonunun göz ardı edildiğini vurguladı. Forest, hakemlerin tarafsızlığını sorgulamadığını savunsa da, bağımsız bir komisyon bu iddiayı kabul etmedi ve kulübün pişmanlık göstermediğine dikkat çekti.

KULÜP KARARI TEMYİZE GÖTÜRÜYOR

Forest, verilen cezayı "son derece hayal kırıcı" olarak nitelendirdi ve kararı temyize götüreceklerini açıkladı. Kulübün paylaşımı, maçın bitiminden sadece beş dakika sonra yapıldı ve özellikle VAR hakemi Stuart Attwell'e yönelik ağır eleştiriler içeriyordu. FA, bu paylaşımın hakemin "bütünlüğüne eşi görülmemiş bir saldırı" olduğunu belirtti. Attwell, paylaşımın kendisine büyük stres ve endişe yarattığını ifade etti. FA başlangıçta 1 milyon sterlini aşan bir ceza talep etmiş olsa da, komisyon cezayı 750.000 sterline düşürdü.