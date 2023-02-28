Naci Görür'den Ahmet Ercan'ın gözaltına alınmasına tepki. Ülkemize yakışmıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından pek çok vatandaş gibi sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Prof. Ahmet Ercan, bu paylaşımları arasında bulunan “İlk iki gün asker inmediği için korumasız kadınlara tecavüz edilmiş” şeklindeki sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı.

Malatya Başsavcılığı Ercan'ın gelen tepkiler ardından sildiği bu iki paylaşımı hakkında soruşturma başlattı.

‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan başlatılan soruşturma kapsamında Elazığ’da gözaltına alınan Ercan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

NACİ GÖRÜR DE TEPKİ GÖSTERDİ

Prof. Dr. Ahmet Ercan hakkında başlatılan soruşturmaya kısa süre içerisinde çok sayıda tepki geldi. Bu tepkilerden biri de Prof. Dr. Naci Görür'den geldi. Görür yaşanan gelişmenin ardından sosyal medya hesabından şu notu paylaştı:

"Meslektaşım Prof.Dr. Ahmet Ercan’ın gözaltına alındığını üzülerek öğrendim. Deprem konusunda halkını aydınlatmaya çalışan bir bilimadamının böyle bir muameleye maruz kalması üzücüdür ve ülkemize yakışmıyor"