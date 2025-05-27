Sosyal medya paylaşımları ünlü mankenin başına dert oldu

Eski manken Deniz Akkaya’nın, sosyal medya üzerinden kızının vesayet davasına bakan hakime hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla yargılandığı dava sonuçlandı.

Hakkında 5 yıl 11 aya kadar hapis cezası istenen Akkaya, toplam 2 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Akkaya katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu. Mahkeme, sanığın duruşmaya gelmemesi nedeniyle son sözünü soramadı. Avukatı ise müvekkilinin beraatini talep etti.

Deniz Akkaya'ya kötü haber mahkeme karar verdi

Mahkeme, Akkaya’yı kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve tehdit suçlarından toplam 2 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına mahkûm etti. Ayrıca sanığın geçmişte hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarının da incelenmesine karar verildi.

Öte yandan Akkaya hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağı tedbiri ise mahkeme tarafından kaldırıldı.

Deniz Akkaya ateş püskürdü: Hiçbir vasfı yok

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Deniz Akkaya’nın sosyal medya paylaşımlarında zincirleme şekilde “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret” ve “tehdit” suçlarını işlediği belirtilerek, 1 yıl 5 ay 15 günden 5 yıl 11 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.