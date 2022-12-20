Nusret'in erkeğe attığı aşk mesajı ifşa oldu. Sosyal medya skandal paylaşımı konuşuyor

Yayınladığı cinsel içerikli paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren sosyal medya fenomeni Dan Bilzerien, Katar'daki Dünya Kupası finallerinde Messi'yi bunaltan Nusret Gökçe'nin kendisine attığı mesajları ifşa etti.

Dan Bilzerian, görüntüleri ve kendisine Nusret tarafından gönderilen direkt mesajları servis ederek Nusret için "“what a fucking goofball” yani "Ne lanet bir şapşal" ifadelerini not düştü.

2015 YILINDAN BERİ GÖNDERİYORMUŞ

33,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Gökçe'nin kendisine 2015 yılından beri gönderdiği fotoğrafları yayınlayan fenomen, "Herkes bu salt bae'nin ne kadar tuhaf olduğundan bahsediyor, bunu yıllardır biliyorum" notunu düştü. Gökçe'nin fenomene kendi fotoğraflarının yanı sıra konuk olduğu yarışmalardaki görüntülerini de gönderdiği görüldü.

Nusret Gökçe'nin, Bilzerian'a 2015 yılında gönderdiği "Senden hoşlanıyorum. Seni ilk gördüğümde senden hoşlandım" yazılı fotoğraf da dikkatlerden kaçmadı.